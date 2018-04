Neunjähriges Abitur hat enormen Zulauf

Die Schülerzahlen an den weiterführenden Schulen sind rückläufig: An allen Schulen haben sich weniger Fünftklässler angemeldet. Ausnahme: Die Realschule der Liebfrauenschule liegt mit 100 Fünftklässlern weiter an der Kapazitätsgrenze. Der Grund für die rückläufigen Zahlen: Der Grundschuljahrgang war insgesamt kleiner. Ein weiterer Trend: das neunjährige Abitur, das die Liebfrauenschule anbietet.

Die Theodor-Heuss-Realschule bleibt dreizügig. Für die Klasse 5 meldeten sich 69 Schüler an, im Vorjahr waren es 70. „Unser Ziel war dreizügig zu bleiben, aber nicht an die harte Grenze zum Klassenteiler zu stoßen“, sagt Rektor Hardy Fredrich. Um drei Klassen bilden zu können, sind mindestens 61 Anmeldungen notwendig. „Die Spannweite unserer Schülerschaft ist beträchtlich“, sagt Fredrich und meint damit das Leitungsniveau.

Ein beträchtlicher Anteil unter den Fünftklässlern hätte laut Grundschulempfehlung aufs Gymnasium gehen können. Leicht rückläufig ist nach Angaben des Schulleiters der Anteil der Schüler, die sich trotz einer Hauptschulempfehlung für die Realschule anmeldeten. Laut der aktuellen Gesetzeslage muss die Empfehlung der Grundschule bei der Anmeldung vorgelegt werden, diese Einschätzung ist allerdings nicht bindend. Die Schule habe versucht, die Eltern entsprechend zu beraten. Fredrich sagt deutlich, dass er es kritisch sieht, wenn sich Eltern nicht an die Empfehlung halten: „Wir sind keine alternative Hauptschule.“

Die Bilharzschule wird eine fünfte Klasse bilden, nach derzeitigem Stand mit 24 Schülern. Im Vorjahr war die Werkrealschule mit 34 Fünftklässlern zweizügig. Dass es diesmal nicht zu einer zweiten fünften Klasse reicht, führt Schulleiter Christof Probst auf den kleineren Gundschuljahrgang zurück. „Wenn der Kuchen kleiner ist, gibt es weniger zu verteilen. Wir haben trotzdem ein sehr gutes Stück abbekommen.“ Probsts Eindruck ist, dass sich die Eltern wieder stärker an der Grundschulempfehlung orientieren.

Ein Blick auf die aktuelle Statistik der Geschwister-Scholl-Schule verrät: Die Hälfte der Viertklässler verlässt die Schule mit einer Gymnasialempfehlung, 34,5 Prozent haben ein Ticket für die Realschule, 13,5 Prozent für die Werkrealschule und 2 Prozent für die Gemeinschaftsschule, die es in den Nachbargemeinden Mengen und Stetten am kalten Markt gibt.

Rückläufig sind die Anmeldungen am Hohenzollern-Gymnasium: Bei 64 Anmeldungen (Vorjahr 74) können immerhin noch drei Klassen gebildet werden. Dies stimmt Schulleiter Martin Hoffmann zuversichtlich. „Die kleinen Klassen sind für die Schüler zunächst positiv.“ Am HZG will man nach der Anmelderunde und zig Gesprächen mit Eltern einen Vorteil für die Realschule ausgemacht haben. Außerdem sei der Jahrgang insgesamt etwas kleiner, so der Leiter des städtischen Gymnasiums.

Hoffmanns Annahme bestätigt die Liebfrauenschule, die an der Realschule wie im vergangenen Jahr 100 Anmeldungen zu verzeichnen hat. Etwa einem Dutzend Bewerbern musste abgesagt haben oder sie haben die Chance, über eine Warteliste nachzurücken. In Vorstellungsgesprächen kann sich die Schulleitung ein Bild von den Bewerbern. Es komme auf den Eindruck, den die Schüler in diesen Gesprächen hinterließen, sagt Rektor Manfred Engler. „Wir überlegen auch, ob die Schüler zu unserem christlichen Hintergrund passen.“ Noch Platz gibt es am Gymnasium der Liebfrauenschule: Wie am HZG ist die Schülerzahl hier rückläufig, nach derzeitigem Stand werden zwei kleinere fünfte Klassen mit insgesamt 48 Schülern gebildet (Vorjahr 56 Schüler) gebildet. „Der Trend zu G 9 setzt sich durch. Deshalb wollen viele Schüler ins Aufbaugymnasium und nehmen Weg über die Realschule“, sagt Schulleiter Gerald Eisen.

Das Aufbaugymnasium der Liebfrauenschule startet in Klasse 7 und führt in insgesamt neun Jahren zum Abitur. Derzeit ist offen, ob es im Aufbaugymnasium eine oder zwei Klassen gibt, denn die Zahl der Anmeldungen liegt mit etwa 30 genau dazwischen. Entscheiden werde dies die Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg, sagt Schulleiter Engler: „Als Privatschule müssen wir hier wirtschaftlich denken.“