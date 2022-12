Neujahrskonzert mit der Ukrainischen Philharmonie

Die Neue Ukrainische Philharmonie bestreitet am Mittwoch, 4. Januar, um 20 Uhr das Neujahrskonzert in der Sigmaringer Stadthalle. Die Philharmoniker aus Lemberg, der einstigen Kulturhauptstadt des Habsburger Reichs, sind in Deutschland seit vielen Jahren gern gesehene Gäste, zu deren Hauptanliegen zählt, die Musik der Wiener Tradition und ihres berühmtesten Repräsentanten, Wolfgang Amadeus Mozart, gebührend zu pflegen.

Mitverantwortlich für diese ihre musikalische Vorliebe ist nach Aussage des Orchester-Direktors Volodymyr Syvokhip die Tatsache, dass der jüngste Sohn des Wunderkindes, nämlich Franz Xaver Mozart, drei Jahre lang als Musikdirektor in Lemberg gastierte und die beiden Städte Lemberg und Wien so gesehen auch eine alte musikalische Liaison über die Familie Mozart und darüber hinaus „verbandelt“. Was das Orchester der Neuen Ukrainischen Philharmonie zusätzlich charakterisiert, ist sein unverwechselbares tonales Ausdrucksvermögen, in dem bei jeder Note eine ethische Verantwortung mitzuschwingen scheint. Diese ganz besondere Eigenschaft ist es auch, die den Zuhörer das Musikerlebnis eines Konzerts mit der neuen Ukrainischen Philharmonie gerade vor dem schrecklichen Hintergrund des nun schon zehn Monate andauernden russischen Angriffskrieges auf deren Land ganz eindringlich empfinden und die Leiden der Orchestermitglieder fernab der geliebten Heimat nachempfinden lässt.

Ein Glanzpunkt des Neujahrskonzerts wird der Auftritt der Sopranistin Galyna Pikh werden, sie ist Mitglied des Solistenensembles des Staatsopernhauses Lemberg. Und zum festlichen Jahresauftakt werden darüber hinaus Walzer und Polkas der Strauss-Dynastie genauso beitragen, wie der berühmteste Marsch von Johann Strauss Vater, der bei keinem Neujahrskonzert fehlen darf: der Radetzky-Marsch!

Karten für das Neujahrskonzert, Parkett 25 Euro, Empore 20 Euro, gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Rabe, Telefon 07571/52296, der „Schwäbischen Zeitung“ Sigmaringen, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, bei der Ticket-Hotline 01806/700733, und unter www.reservix.de.