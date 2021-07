Neugestaltung des Laizer Friedhofs: Aus Skepsis wird Begeisterung

Laiz (pegme) - Was lange währt, wird endlich gut – so oder so ähnlich könnte die fast vollzogene Neu- und Umgestaltung des Laizer Friedhofs beschrieben werden. Denn die entsprechende Konzeption hatten die Ortschaftsräte bereits 2015 beschlossen, die Umsetzung ließ jedoch auf sich warten. In den vergangenen Jahren glich der Friedhof eher einem Trauerspiel als einem Ort des Gedenkens. Umso dankbarer nehmen Laizer und Angehörige der Verstorbenen nun die Veränderungen an, die auf dem Friedhof sichtbar geworden sind.

„Anfangs dachte ich: Oh je, oh je, was passiert denn da?“, sagt der Laizer Arnolf Fuchs, der die Arbeiten beobachtet hat und sich anfangs große Sorgen machte. Doch aus seiner anfänglichen Skepsis wurde allmählich Begeisterung. Nun haben es Planung und Umsetzung aus seiner Sicht verdient, anerkannt zu werden. „Landschaftlich und architektonisch ist das Konzept sehr gelungen, ich bin sehr angetan“, sagt der Senior, der oft auf dem Friedhof ist, um die Gräber seiner Frau und seiner Schwiegermutter zu besuchen.

Besonders freue er sich über die harmonisch eingefügten Baumgruppen und Sitzmöglichkeiten, sagt Arnolf Fuchs. „Jetzt ist es ein angenehmer Ort zum Verweilen, zum Nachdenken, mit wunderschönen Blickwinkeln.“ Ein besonderes Lob spricht er der bauausführenden Firma Correale aus Gutenstein aus: „Die Männer haben schnell und sehr sauber gearbeitet“. Tatsächlich liegen die Arbeiten im Zeitplan und sollen dieser Tage abgeschlossen werden. Das bestätigt Janina Krall, Pressesprecherin der Stadt Sigmaringen, auf eine entsprechende Anfrage.

Auch Sieglinde und Michael Keil aus Laiz lassen dieser Tage ihren Blick zufrieden über den neugestalteten Friedhof schweifen. „Es ist schön geworden“, lautet ihr Fazit. Der hintere Zugang wurde asphaltiert und mit Parkplätzen versehen. Neue Hecken, Rasen, Urnengräber und ein neu gestalteter Platz vor der Aussegnungshalle geben dem Friedhof ein neues Gesicht. Alles passt – fast. „Ein regen- und windgeschützter Bereich bei den Sitzbänken vor der Aussegnungshalle, das wäre gut“, sagt Sieglinde Keil. Und wenn irgendwann noch die Aussegnungshalle, die „nicht schön ist“, gerichtet werden könnte, dann wäre wirklich alles perfekt.