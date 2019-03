Neufra gewinnt umkämpftes Spitzenspiel

Am 21. Spieltag der Bezirksliga Donau muss Bad Schussenried nach einer knappen Niederlage im Spitzenspiel in Neufra die Tabellenführung an Ehingen abgeben, der TSGE gelang bereits am Samstag ein 0:2-Auswärtssieg in Hettingen. Im Tabellenkeller schöpft Rottenacker nach einem Sieg in Bad Buchau wieder Hoffnung, während die Lage für den FV Altshausen nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge wieder schlechter aussieht.

SG Hettingen/ Inneringen - TSG Ehingen 0:2 (0:1) - Tore: 0:1 Marc Steudle (3./FE), 0:2 Ivan Ivanic (90.).- Z.:100 - Der Ex-Landesligist erwischte den besseren Start und ging schnell per Strafstoß in Führung. Im Anschluss verflachte die Partie etwas, Chancen waren Mangelware. Beide Teams beschränkten ihre Offensivbemühungen auf lange Bälle in die Spitze, die selten von Erfolg gekrönt waren. Im zweiten Durchgang war die SG am Drücker und drängte auf den Ausgleich. Mehr als zwei Aluminiumtreffer durch Dangel und Kempf sprangen dabei aber nicht heraus. Kurz vor Spielende wurden die Hausherren für ihre schlechte Chancenverwertung bestraft, Ivan Ivanic profitierte von einem Fehlpass der SGHI-Hintermannschaft und machte den Sieg klar.

FC Krauchenwies - SV Uttenweiler 2:2 (1:0) - Tore: 1:0 Timmy Rauser (22.), 1:1 Steffen Maurer (86.), 1:2 Felix Stier (88.), 2:2 Timmy Rauser (90.).- besonderes Vorkommnis: Luca Bongermino (FCK) vergibt Strafstoß (75.).- Z.: 150.- Uttenweiler baute zu Beginn der Partie einen hohen Druck auf, doch die Hausherren blieben weitestgehend stabil. Mitte der ersten Halbzeit kam dann auch der FCK immer wieder zu Möglichkeiten. Das erste Tor der Partie gelang FCK-Akteur Timmy Rauser, der einen Freistoß direkt zum 1:0 verwandelte. Im weiteren Spielverlauf verlor die Partie an Brisanz, es waren kaum mehr Höhepunkte zu verzeichnen. Erst in der Schlussphase wurde die Begegnung nochmals spannend: Im Anschluss an einen verschossenen Elfmeter drehte der SVU die Partie mit einem Doppelschlag, ehe Timmy Rauser per Kopf den Ausgleich in der Schlussminute erzielte. „Wenn uns jemand vor der Partie ein Remis versprochen hätte, hätten wir das sofort unterschrieben. Angesichts des Spielverlaufs wäre heute allerdings auch noch mehr drin gewesen“, berichtete Krauchenwies’ Spielleiter Björn Freisinger nach dem Spiel.

SV Sigmaringen - SGM Blönried/ Ebersbach 2:3 (1:2) - Tore: 0:1 Samuel Maier (15.), 0:2 Markus Berschauer (39.), 1:2 Julius Frank (44.), 2:2 Julian Haberer (58.), 2:3 Tobias Eisele (72./FE).- Z.:150.- Sigmaringen kontrollierte zunächst die Partie, den Hausherren fehlte allerdings meist der letzte Pass im Angriffsdrittel. Das erste Ausrufezeichen setzte der SVS nach einer knappen Viertelstunde: Daniel Lauria schloss von der Strafraumgrenze ab und traf damit das Quergebälk (13.). Im Gegenzug kam der Aufsteiger zu seiner ersten Möglichkeit, diese nutzte Samuel Maier direkt zum 0:1. In der restlichen ersten Halbzeit ging das Spiel hin und her, beiden Mannschaften gelang so bis zur Pause jeweils ein Treffer. Der Spielausgang blieb auch in der zweiten Hälfte offen, die Teams begegneten sich auf Augenhöhe. Mitte der zweiten Hälfte konnte Julian Haberer ausgleichen, ehe Tobias Eisele per Strafstoß die Partie entschied. Fazit: Ein ereignisreiches Spiel, an dessen Ende die SGM Blönried/Ebersbach als glücklicher Sieger vom Feld ging.

SF Hundersingen - SV Hohentengen 2:2 (1:1) - Tore: 1:0 Timo Bischofsberger (12.), 1:1 Kai Remensperger (37.), 1:2 Manuel Sommer (48.), 2:2 Timo Bischofsberger (52.).- bes. Vorkommnis: Uwe Buzengeiger (SFH) pariert Foulelfmeter (28.).- Z.:250.- Die Hundersinger waren in der Anfangsviertelstunde das klar bessere Team. Dabei gingen sie schon früh durch Timo Bischofsberger in Führung. Dies war wohl der Weckruf für die Gäste: Nach dem Rückstand kamen die Göge-Kicker zurück in die Partie. Kai Remensperger konnte noch vor der Pause ausgleichen. Die Gäste knüpften nach dem Seitenwechsel an die vorherige Leistung an und drehten durch Manuel Sommer die Partie - 1:2. Dies rief wieder die Hausherren auf den Plan, die nun mit geballter Offensivkraft auf den Ausgleich drängten. Nur wenige Minuten nach dem Rückstand spielte Hundersingen schwungvoll nach vorne und Timo Bischofsberger gelang nach einem sehenswerten Doppelpass mit Dennis Heiß das verdiente 2:2. Im weiteren Spielverlauf war der Vorjahreszweite zwar optisch überlegen, konnte jedoch gegen kompakte Gäste nichts mehr ausrichten.

FV Neufra - FV Bad Schussenried 1:0 (0:0) - Tor: 1:0 Rene Recker (77.). - Z.: 350 - Im Spitzenspiel trafen zwei gut eingestellte Teams aufeinander. Beide Abwehrreihen standen sehr solide und kompakt, Torraumszenen wurden dadurch zur absoluten Mangelware. Die erste Großchance in einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatten dann die Hausherren, doch Timo Wiecherts Kopfball wurde gerade noch pariert (45.+1.). Im zweiten Spieldurchlauf blieben die Mannschaften konsequent in der Defensive, es gab kaum Torchancen zu verzeichnen. Erst in der Schlussphase nahm die Partie nochmals Fahrt auf: Zunächst traf Rene Recker nach Vorlage von Henning zum umjubelten 1:0, ehe nur zwei Minuten später Simon Kraft den Außenpfosten traf und damit den Ausgleich nur knapp verpasste (79.). „Eine Bezirksligapartie auf hohem Niveau. Durch die starke Defensivleistung beider Mannschaften waren wenige gefährliche Aktionen zu sehen. Aufgrund der starken Schlussphase war der Sieg nicht ganz unverdient“, resümierte Neufras Stadionsprecher Uli Münst nach der Partie.

TSV Riedlingen - FC Laiz 3:1 (1:1) - Tore: 1:0 Pascal Schoppenhauer (24.), 1:1 Johannes Oswald (44.), 2:1, 3:1 Fabian Ragg (67./87.). - Z.: 200. - „Eine sehr zerfahrene Partie. Am Ende ist der Sieg heute wohl unter der Kategorie Arbeitssieg einzuordnen“, sagte Riedlingens Spielleiter Martin Hinz nach dem Abpfiff. Ausschlaggebend für den Sieg war dabei auch die herausragende Chancenverwertung, abseits seiner Torerfolge hatte der TSV Riedlingen kaum Chancen zu verzeichnen. Mann des Tages war dabei Fabian Ragg, der zunächst das 1:0 auflegte und später in der zweiten Hälfte mit einem Doppelpack die Weichen für den Heimerfolg stellte.

SV Bad Buchau - TSG Rottenacker 1:3 (0:1) - Tore: 0:1 Jannik Sachpazidis (25.), 1:1 Viktor Hasenkampf (46.), 1:2 Nihat Yigit (65.), 1:3 Tim Sachpazidis (90.).- Z.:150 - „Die Zuschauer sahen heute kein sonderliches gutes Spiel, es war wohl eher ein lauer Sommerkick. Unsere Leistung war dabei teilweise unterirdisch: Lauf- und Kampfbereitschaft fehlten nahezu komplett“, berichtete Bad Buchaus Pressewart Jens Polm. Der SVB zeigte im ersten Durchgang eine unsichere Leistung: In der Offensive ideenlos, in der Defensive anfällig für die Konter der Gäste. Im zweiten Durchgang schienen die Hausherren nach dem Ausgleich von Hasenkampf zurückzukommen, doch Rottenacker stellte schnell den alten Abstand wieder her. Zu allem Übel initiierte der SVB den Schlusspunkt mit einem kapitalen Torwartfehler noch selbst. Fazit: Ein gebrauchter Tag für das Team vom Federsee. Rottenacker genügt eine mäßige Leistung zum Auswärtssieg.

SG Altheim - FV Altshausen 5:4 (5:1). - Tore: 0:1 Patrick Hugger (4., FE), 1:1 Peter Leicht (6.), 2:1 Dominik Leicht (13.), 3:1 Johannes Rech (16.), 4:1 Sandro Oliveira (37.), 5:1 Joel Oliveira (40., FE), 5:2 Patrick Hugger (46.), 5:3 Andreas Pfeiffer (66.), 5:4 Jannik Hörtkorn (73.). - Besondere Vorkommnisse: Gelb/Rot für zwei Gästespieler (78. und 83. Minute). - „In der ersten Halbzeit war unsere Mannschaft sehr griffig und kam nach dem frühen 0:1 gut ins Spiel“, sagte SG-Trainer Joachim Oliveira. Nach dem 5:2 kamen die Gäste mit langen Bällen zu zwei weiteren Toren. Doch nach den Feldverweisen hatte Altheim noch einige gute Torchancen. „Der Sieg war sehr wichtig und wir wollen da weitermachen“, so der Altheimer Trainer.