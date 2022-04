Neues Personal für die Polizei in der Region

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Insgesamt 85 Polizistinnen und Polizisten, die ab diesem Frühjahr das Polizeipräsidium Ravensburg verstärken und verjüngen, konnte in diesem Polizeipräsident Uwe Stürmer dieser Tage neu begrüßen. Von den Neuzugängen haben 31 ihre Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst und 23 ihr Studium im gehobenen Polizeivollzugsdienst als Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare erfolgreich bestanden und starten nun in den Berufsalltag in den Kreisen Sigmaringen, Ravensburg und Bodensee. Weitere 31 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte stammen aus anderen Polizeipräsidien und verfügen bereits über Berufserfahrung.

Ein Großteil der 85 Polizistinnen und Polizisten wird ihren Dienst bei den acht Polizeirevieren sowie bei der Verkehrspolizei versehen. 39 Beamtinnen und Beamte werden im Landkreis Ravensburg, 12 im Landkreis Sigmaringen und 21 im Bodenseekreis eingesetzt. Auch die Kriminalpolizei bekommt mit zehn neuen Kolleginnen und Kollegen Zuwachs. Neben dem Ersatz von pensionsbedingten Abgängen und somit einer Verjüngung des Personalkörpers können mit der Personalzuweisung auch wieder einige bislang offene Stellen beim Polizeipräsidium nachbesetzt werden.

„Dies ist ein guter Tag für das Polizeipräsidium und die Region und ich freue mich sehr, Sie hier willkommen heißen zu können“, begrüßte Polizeipräsident Uwe Stürmer die Beamtinnen und Beamten am Dienstag bei einer zentralen Veranstaltung beim Schloss in Altshausen.

Zusätzlich zu den Beamtinnen und Beamten haben auch zehn Angestellte, die bei der Verwaltung und der Kriminalpolizei eingesetzt werden, ihre Arbeit aufgenommen. Sie unterstützen die Polizei unter anderem bei der Personal- und Finanzverwaltung sowie bei der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität.

„Mit gut ausgebildetem und motiviertem Personal tragen wir zu mehr Präsenz und damit einer guten Sicherheitslage bei,“ betonte Polizeipräsident Stürmer und wünschte den zumeist jungen Beamtinnen und Beamten einen guten, erfolgreichen Start ins Berufsleben und dass sie von allen Einsätzen stets unversehrt zurückkehren, bevor er sie auf ihre neuen Dienststellen entließ.

Insgesamt ist das Polizeipräsidium gemäß seinem Leitspruch „Unser Ziel – Ihre Sicherheit“ Garant für die Sicherheit von rund 635000 Einwohnern im Bodenseekreis sowie den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen.