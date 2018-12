Neues Naldo-Abo für junge Erwachsene soll kommen

Der Landkreis finanziert ein Schüler- und Auszubildendenabo für junge Menschen bis 25 Jahre zum Schuljahr 2019/2020 mit jährlich 122 000 Euro. Das hat der Kreistag am Montag mit einer Gegenstimme beschlossen. Die Beförderung von Schülern und Auszubildenden, heißt es in der Sitzungsvorlage, stelle im regionalen Busverkehr das bedeutendste Kundensegment des Verkehrsverbunds Naldo dar – aufgrund des demografischen Wandels jedoch sei ein deutlicher Rückgang in der Nachfrage in dieser Fahrgastgruppe festzustellen. „Ziel ist es, junge Menschen über die Schülerzeit hinaus an den öffentlichen Personennahverkehr zu binden“, so Landrätin Stefanie Bürkle. Um attraktiv für die Zielgruppe zu bleiben, soll nun das „Abo 25“ eingeführt werden, vorausgesetzt, auch die anderen Kreistage der Verbundlandkreise stimmen entsprechend ab.

Die Schülermonatskarte ist auch für Auszubildende bis zum 25. Geburtstag gedacht, die am Übergang zum Berufsleben stehen. Unter den bisherigen tariflichen und vertrieblichen Voraussetzungen entstehe hier ein Bruch in der Kundenbeziehung, dem Naldo entgegenwirken möchte. Das Abo ist ganztägig gültig und erstreckt sich über das gesamte Verbundgebiet. Der Preis beträgt 54 Euro pro Monat, beziehungsweise 11/12 der Naldo-Schülermonatskarte der Preisstufe II (58,90 Euro). Die kostenerstattungsberechtigten Schüler haben künftig die Wahl zwischen dem „Abo 25“ und dem Schülerlistenverfahren mit einzelnen Schülermonatskarten zu den entsprechenden Preisstufen. Die August- beziehungsweise Sommerferienregelung: die im Vorverkauf erworbene Schülermonatskarte für September wird künftig nur noch über das „Abo 25“ gewährt.

Bewährte Form beibehalten

Ziel sei es, das Schülerlistenverfahren weitgehend in seiner bewährten Form beizubehalten, aber zugleich die Vorteile des „Abo 25“ einzubauen. Demnach könne künftig zum günstigeren Preis der Fahrstrecke Schule-Wohnort (Preisstufte I oder Stadttarif) beim Ganzjahresbezug von Fahrkarten ebenfalls die Netzwirkung sowie kostenlose Fahrt im August genutzt werden. Das heißt, für alle Schüler, die kurze Strecken fahren, wird das „Abo 25“ vergünstigt im Schülerlistenverfahren angeboten. Werden die Fahrkarten im Listenverfahren nicht ununterbrochen bezogen, etwa weil im Sommer das Fahrrad genutzt wird, entfallen die Vorteile.

Da das „Abo 25“ für Naldo Tarifeinbußen im größten Kundensegment darstellt, gleichen die vier Verbundslandkreise die Fahrgeldausfälle aus. Auf alle Landkreise bezogen rechnet Naldo mit 1,1 Millionen Euro Mindererlöse. Da die Kreise wiederum durch die geringeren Abokosten 0,55 Millionen Euro einsparen, beträgt das Defizit nur mehr 0,55 Millionen Euro. Im Landkreis Sigmaringen fallen Ausgleichszahlungen von 290 000 Euro und Einsparungen in Höhe von 168 000 Euro an, insgesamt also Kosten von 122 000 Euro pro Jahr. Da mit dem „Abo 25“ erst im September 2019 begonnen wird, fällt im Haushaltsjahr 2019 nur der Betrag von 45 000 Euro an. Die finanziellen Auswirkungen sollen jährlich überprüft werden, eine Revision des Angebots ist nach drei Jahren vorgesehen.