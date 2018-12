Neues Konzept für Adventsfeier am Lize

Die Adventszeit ist in diesem Jahr an der Liebfrauenschule anders begangen worden als sonst: Der Schulgemeinschaft boten sich zwei sehr unterschiedliche Veranstaltungen, die einluden, die Adventszeit auf eigene Weise zu begehen.

So fand in der Kapelle zunächst ein Lobpreisabend statt, der auf Einladung von Realschullehrer Christopher Schoch von Pater Maurus aus dem Kloster Beuron gestaltet wurde. Unter dem Motto „Mutig komm ich vor den Thron“ wurde dieser Abend des gemeinsamen Singens, Betens und Gott von Herzen Lobens zu einem einzigartig mitreißenden Erlebnis. Die spontan gebildete Band aus Lehrern, Schülern und dem Pater selbst an der Gitarre unterstrich nicht nur die Lieder kraftvoll, sondern lebte den Charakter des Miteinanders, der diese Veranstaltung trug. Der gemütliche Ausklang mit geselligen Gesprächen bei Punsch und Lebkuchen fand im Atrium im Schein eines Lagerfeuers statt.

Auf Initiative zweier Schülerinnen, die eine Gelegenheit suchten, um den verschiedenen musikalischen AGs ihren traditionellen vorweihnachtlichen Raum zu geben, organisierte die Schule ein paar Tage später unter Federführung von Christina Pollpeter-Langeheinecke einen Abend ganz anderer Art, der zwar den Auftrittscharakter der bisherigen Adventsfeier aufgriff, aber von der Atmosphäre her neue Akzente setzen wollte: Advent sollte als Zeichen der freudigen Erwartung, der Begegnung und des Lichts erfahrbar werden.

Dank der tatkräftigen Unterstützung durch Schüler, Lehrer, Eltern und Förderverein wurde daraus ein zauberhafter Adventsmarkt, dessen Reinerlös im Sinne des Schulprofils „Sorgsamkeit – Mitempfinden – Selbstentfaltung“ der Unterstützung der Schulprojekte in Kenia zukommen wird. Im Pausenhof waren weihnachtlich geschmückte Stände aufgebaut, die adventliche Köstlichkeiten anboten. Die Lize-Köche bewirteten die Gäste mit selbstgemachten Schupfnudeln. In der von unzähligen Lichtern erhellten Mensa wurden nicht nur im Stil eines kleinen Weihnachtsmarktes Selbstgebasteltes sowie Fairtrade-Artikel zum Verkauf angeboten. Diese stimmungsvolle Umgebung war auch neue Kulisse für die Auftritte der verschiedenen AGs und Klassengruppen: So durfte ein Krippenspiel, aufgeführt von der G 5a, nicht fehlen, ebenso wenig wie Stepptanz zu irischer, weihnachtlicher Folklore, ein schwungvoller Formationstanz der R6 oder der Rhythmus der Cajon-AG. Der Schulchor unter der Leitung von Sara Schmid lud zum Mitsingen ein, die verschiedenen Ensembles des Schulorchesters unter der Leitung von Michael Eisele sorgten für festliche Stimmung.

Nicht nur die Bläserklasse, also die Schüler der Klasse 6, die erst seit Januar in Kooperation mit der Musikschule Sigmaringen an der Liebfrauenschule ein Blasinstrument erlernen, konnte begeistern. Auch das aus älteren Schülern bestehende Bläserensemble, das die Besucher draußen im Schein eines beleuchteten Christbaums verabschiedete, sorgte mit seiner herausragenden Intonation für Gänsehautmomente. Bei zwei Weihnachtschorälen wurde das Dirigieren gekonnt von Niklas Erath, Schüler der Klasse 10 des Aufbaugymnasiums, übernommen.