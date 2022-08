Neues Herbst/Winter-Programm der Ateliers im Alten Schlachthof

Mit einem Werkstattgespräch am Freitag, 26. August, mit dem Künstler Matthias Plenkmann, der über die druckgrafischen Ergebnisse seines Aufenthaltes im August berichtet, startet das Herbst/Winter-Programm im Alten Schlachthof. Entsprechend der Programm-Palette von Kunst, Literatur, Theater und Musik folgen bis Jahresende weitere „Artists in Residence“ für Bildende Kunst (Karin Geschke aus Stuttgart im September mit anschließender Ausstellung) und Literatur (Rainer Schildberger aus Berlin inklusive zweier Lesungen). Weitere Lesungen, auch im Rahmen der Reihe „Sigmaringen liest“ folgen: Chris Inken Soppa (22. September) stellt ihr Buch über bemerkenswerte Frauen vom Bodensee vor, Peter Blickle (24. November) seinen Roman „Andershimmel“, und im Vortrag von Etienne Francois sowie in einem Gespräch mit Clemens Klünemann (12. Oktober) geht es um Sigmaringen als deutsch-französischen Erinnerungsort.

In der Reihe „Museum der vergessenen Klänge“ stellt Christophe Deslignes in einem zeitumspannenden Repertoire das Instrument Organetto, eine kleine tragbare Orgel, in seinen vielfältigen Ausdrucksformen vor (20. Oktober).

Auf der Theaterbühne gastiert die Kleinkunstbühne K3 aus Winterlingen mit einem Kindertheaterstück und das Figurentheater Zitadelle aus Berlin bringt die Bremer Stadtmusikanten auf Sigmaringens Schlachthofbühne.

Diverse Shows des Improtheaters Spieltrieb ergänzen in gewohnter Weise das Angebot und die allmonatliche Textwerkstatt, Workshops, Keramikkurs und Repaircafe des Vereins Fairwandel erscheinen weiterhin als feste Programmbestandteile – bevor mit einem Konzert des Russudan Meipariani-Ensembles (am 2. Dezember) und dem Auftritt von Carlas Saxaffair (am 23. Dezember) das ProgrammJahr endet.