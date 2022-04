Neues Heft der „Hohenzollerischen Heimat“ erschienen

Schülerpostkarten aus dem Realreformgymnasium Hechingen, die Ländliche Fortbildungsschule in Sigmaringen, römische Schiffsländen an der Donau, das bewegte Leben der Crescentia Oberer und der Flurname Aufberg sind die Themen im jüngst erschienenen ersten Heft des Jahrgangs 2022 der „Hohenzollerischen Heimat“. Die farbig illustrierte Vierteljahresschrift wird vom Hohenzollerischen Geschichtsverein herausgegeben und veröffentlicht Beiträge zur Geschichte und Kultur Hohenzollerns.

In seinem Fortsetzungsbeitrag stellt Ulf Wielandt weitere Postkarten aus dem Reformrealgymnasium Hechingen vor. Der Sammler Tobias Matheis aus Hechingen stellte aus seiner heimatkundlichen Sammlung diese bisher unbekannten Schülerkarten zur Verfügung. Als Ergänzung überließ er das Foto der sieben Abiturienten von 1940/1941 zum Abdruck. Deren Köpfe hatte damals das Hechinger Fotoatelier Keidel-Daiker als Fotomontage in die Abiturkarte von 1940/1941 mit den sieben Schwaben eingefügt.

Von Willi Rößler stammt die Fortsetzung seines kenntnisreichen Beitrages „Von der Sonntagsschule über die Ländliche Fortbildungsschule zur Landwirtschaftlichen Berufsschule im Kreis Sigmaringen“. Lehrer Viesel aus Thalheim versuchte die Ländliche Fortbildungsschule zu reformieren, um diese mit der Zeit zur Landwirtschaftlichen Berufsschule weiter zu entwickeln.

Unter dem Titel „Römerzeitliche Schiffsländen an der obersten Donau oberhalb der Illermündung“ beschäftigt sich Hans-Dieter Lehmann mit römischen Hafenanlagen und der römischen Schifffahrt am Donau-Oberlauf in Baden-Württemberg. Die Bedeutung dieses Flussabschnitts zwischen Mengen und Ulm als Transportweg für Menschen und Güter soll für die Zeit von 74 bis 361 n. Chr. nachgegangen werden. Über die frühe Schifffahrt an der obersten Donau ist bekannt, dass der Reichtum der Heuneburg in frühkeltischer Zeit auf dem Warenverkehr auf der Donau basierte. Unter Kaiser Vespasian wurde vom Oberrhein bei Straßburg ein Verbindungsweg an die schiffbare Donau angelegt, „welcher den Schwarzwald im Kinzigtal querte, über die Schwäbische Alb hinweg führte und den Fluss in Laiz erreichte“. Dieser Landweg war aus militärischen Gründen für Truppenverschiebungen angelegt worden. Lehmann erörtert dann Plätze unterhalb der Donauversickerungen, die als römische Länden in Fragen kommen könnten.

Herbert Zander lässt in seinem Beitrag, Teil eins, den Leser teilnehmen am Leben der Crescentia Oberer, die „das bewegte Leben eines Enfant terrible“ führte. Sie wurde 1821 in Dommelsberg bei Wiesenstetten, heute Ortsteile von Empfingen im Kreis Freudenstadt, geboren. Zwischen 1839 und 1848 brachte sie fünf uneheliche Kinder von drei verschiedenen Vätern zur Welt. Crescentia Oberers „bemerkenswertes Leben“ spielte sich in Dettensee, Friedingen und Empfingen ab. In akribischer Arbeit erforschte Zander das familiäre Umfeld, ihre gesellschaftliche Ächtung, das Schicksal der unehelichen Kinder und die Rückkehr von Crescentia von Fridingen in die alte Heimat im Jahre 1854. In Empfingen heiratete sie, 1867 wanderte die Familie nach Amerika aus.

In einem kurzen Beitrag beschäftigt sich Egon Viesel mit dem in topographischen Karten eingezeichneten Flurnamen „Aufberg“, der richtigerweise „Auf Berg“ geschrieben werden müsste. In zwei Rezensionen wird an den Burgenforscher und Burgenmaler Konrad Albert Koch erinnert, der 1869 in der Gaststätte „Neuhaus“ bei Schörzingen geboren wurde.