Neues Eventlokal Brauwerk in Sigmaringen öffnet offiziell

Es ist so weit: Das Brauwerk im Marstallgebäude in Sigmaringen öffnet am Donnerstag (28. Juli) um 18 Uhr erstmals. Bis wenige Stunden vor der Eröffnung wurde in den Räumen noch letzte Vorbereitungen getroffen, geputzt und aufgeräumt. Nun können die Gäste im neuen Lokal einkehren.

Für das Brauwerk hat sich der rührige Großgastronom Soufyen Charni mit Zoller-Hof-Geschäftsführer Ralf Rakel zusammengetan und die CR Gastro GmbH gegründet. Eigentümer und Vermieter ist das Fürstenhaus, das Investitionen wie den Rohbau und die Modernisierung des Brandschutzes finanziert.