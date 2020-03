Neuer Verein heißt „Fair-Wandel SIG“

In Sigmaringen hat sich kürzlich der Verein „Fair-Wandel SIG“ mit dem Zusatz „Zukunft gemeinsam in die Hand nehmen“ gegründet, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Rund 20 Anwesende diskutierten die vorbereitete Satzung und verabschiedeten sie. Debattiert wurde vor allem über die Zusammensetzung des Vorstands. Dieser besteht nun laut Satzung aus vier Vorstandsmitgliedern, ohne hierarchische Ordnung. „Wir wollen absichtlich keine Hierarchie durch einen ersten und zweiten Vorsitzenden entstehen lassen“, sagt Rüdiger Sinn, der am Ende in den Vorstand gewählt wurde.

In anderen Vereinen würde das auch funktionieren und man habe zum Beispiel bei der Solawi – die auch unter der Initiative entstanden ist und nun als Verein geführt wird – bislang gute Erfahrungen gemacht. Gründungsmitglied Matthias Ströhle sagte hierzu: „Es ist eine mutige Entscheidung, aber passt zu dem, was der Verein möchte, nämlich alle Menschen mit einbeziehen.“ Dieser Satzungsabschnitt wurde schließlich so von allen mitgetragen.

Ein Leitbild für den Verein entsteht zur Zeit noch, verschiedene Vorschläge wurden als Einstimmung von Kirsten Klein, die ebenfalls in den Vorstand gewählt wurde, vorgelesen. Darunter auch folgende Leitsätze: „Mit der Vielfalt aller Menschen im Bewusstseinswandel schaffen wir Räume für menschliche und nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung“ und „in der Zeit des Wandels der Gesellschaft wollen wir Mut machen und Alternativen aufzeigen, wie eine lebendige, umweltbewusste und in Kreisläufen denkende Gemeinschaft wertebeständig gestaltet werden kann“. Matthias Ströhle führte als Versammlungsleiter durch die Versammlung.

Laut Pressemitteilung brüteten die Teilnehmenden rund drei Stunden über die Vereinssatzung, bis letztlich die Vereinsgründung mit der Verabschiedung der Satzung und der Wahl des Vorstands glückte. Kirsten Klein, Holger Linke, Rüdiger Sinn und Elke Hilzinger sind für die nächsten zwei Jahre gewählt. Die regelmäßigen Gruppentreffen sollen weiterhin stattfinden. Immer am zweiten Freitag im Monat treffen sich die Vereinsmitglieder um 18 Uhr im FBZ, um den Verein, der aus verschiedenen Untergruppen besteht, weiterzuentwickeln.