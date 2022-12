Neuer Stadt-Kommandant kommt vom Landkreis

Sven Glatter ist vom Gemeinderat zum ersten hauptamtlichen Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen gewählt worden. Der 37-Jährige tritt voraussichtlich im Frühjahr die Nachfolge des aktuellen ehrenamtlichen Kommandanten Jürgen Bossert an, wie die Stadt am Dienstag in einer Pressemitteilung schreibt.

Auf die Stellenausschreibung sind insgesamt 18 Bewerbungen eingegangen. Sechs Bewerber wurden laut der Pressemitteilung zu den Vorstellungsgesprächen eingeladen. An den verwaltungsinternen Vorstellungsgesprächen nahmen auch drei Vertreter des Feuerwehrausschusses teil. Nach der Anhörung beim Feuerwehrausschuss konnte sich Glatter letztendlich im Gemeinderat gegen einen Mitbewerber in der Wahl durchsetzen.

Zuständig für den Katastrophenschutz

Sven Glatter ist seit Anfang des Jahres bereits Mitglied der Sigmaringer Feuerwehr. Als er beim Landkreis Sigmaringen eine Stelle als Sachbearbeiter für den Katastrophen- und den vorbeugenden Brandschutz antrat, trat er in die Feuerwehr ein. „Daher kennt er sich bereits bestens mit den Abläufen in der Freiwilligen Feuerwehr und im Bereich Feuerwehrwesen im Landkreis Sigmaringen aus“, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung.

Lehrbeauftragter an der Landesfeuerwehrschule

Vor seinem Wechsel ins Landratsamt Sigmaringen arbeitete der gebürtige Franke für die Landesfeuerwehrschule in Geretsried bei München. Seine Aufgabenbereiche: Führungsausbildung, ABC-Ausbildung und Katastrophenschutz.

Für gehobenen Dienst qualifiziert

Glatter ist seit 22 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Im Laufe seiner bisherigen aktiven Dienstzeit durchlief er sämtliche feuerwehrspezifischen Lehrgänge, darunter auch die Qualifizierung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst. „Ich kann das aktuelle Stellenprofil 1:1 erfüllen“, sagt der Feuerwehrmann.

Da ich ein Praktiker bin, reizt mich vor allem der Einsatzdienst. Sven Glatter

Auf die ausgeschriebene Stelle hat sich Glatter aus diesem Grund beworben: „Da ich ein Praktiker bin, reizt mich vor allem der Einsatzdienst.“ Als der Landkreis vor einigen Monaten einen neuen Kreisbrandmeister suchte, war Glatter ein Kandidat. Angesprochen auf das damalige Verfahren, sagt Glatter: „Das sind Hausinterna, die ich nicht näher kommentieren möchte.“

Chef von 220 Feuerwehrkräften

Wann er seine neue Stelle antreten wird, muss die Stadt noch mit dem Landratsamt klären. Glatter wird ab diesem Zeitpunkt rund 220 ehrenamtliche Einsatzkräfte betreuen. Darüber hinaus steht er in seiner neuen Funktion der Jugendfeuerwehr, dem Spielmannszug sowie der Altersabteilung vor. Die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen ist eine Stützpunktfeuerwehr im Landkreis Sigmaringen und wird jährlich zu rund 300 Einsätzen alarmiert.

Bürgermeister Marcus Ehm wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Mit Sven Glatter haben wir einen aufgeschlossenen und engagierten Feuerwehrmann als neuen Kommandanten gewonnen, der wichtige Erfahrung in unsere Feuerwehr bringt. Ich bin überzeugt, dass er die Herausforderungen der neu geschaffenen Stelle mit Unterstützung der Kameradinnen und Kameraden aus dem Ehrenamt hervorragend meistern wird.“

Zeitgleich mit dem von Jürgen Bossert angekündigten Ausscheiden nach fünf Jahren als ehrenamtlicher Kommandant – er wird sich auf seine Führungsaufgabe bei der örtlichen Polizei konzentrieren – hat der Gemeinderat die hauptamtliche Stelle geschaffen. Die Stadt Sigmaringen möchte die Stelle in der Besoldungsstelle A11 ansiedeln und rechnet mit jährlichen Personalkosten zwischen 70.000 und 75.000 Euro.