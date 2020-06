Neuer Klinik-Chef tritt am 1. August seine Stelle an

Dr. Jan-Ove Faust, neuer Geschäftsführer der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH, tritt zum 1. August seine Stelle an. Das gaben Vertreter der Betreibergesellschaft der drei Krankenhäuser im Landkreis Sigmaringen am Rande ihrer Bilanzpressekonferenz am Dienstag bekannt.

Der 61-jährige Mediziner ist derzeit Direktor für Medizin und Pflege in der Oberschwabenklinik sowie Geschäftsführer der MVZ GmbH der Oberschwabenklinik in Wangen und Ravensburg. In Sigmaringen tritt er die Nachfolge von Melanie Zeitler-Dauner an, die im Januar nach drei Jahren als Geschäftsführerin ihren Rückzug bekannt gegeben hatte. Dass Faust ihre Stelle übernimmt, stand bereits im April fest. Wegen der Coronavirus-Pandemie blieb der konkrete Zeitpunkt aber vorübergehend offen. Zurzeit leitet Interimsgeschäftsführerin Christine Neu die Krankenhaus-Gesellschaft.