Neue Vortragsreihe: Sigmaringer können „Gesundheit tanken“

Gesund sein und gesund bleiben, das sind Themen, die jeden betreffen. Aus diesem Grund kooperiert die „Schwäbische Zeitung“ mit der Firma Späh in Scheer und Veranstaltungsorganisator Expedition Leben und ruft die Reihe „Gesundheit tanken“ ins Leben. In fünf Vorträgen von Gesundheitsexperten geht es unter anderem ums Wohlfühlgewicht, um den Darm und das Alter.

Hintergrund der Veranstaltung ist, dass die Zuschauer sich bewusster Gedanken zur Gesundheit machen sollen, sagt Holger König, Geschäftsführer von Expedition Leben: „Oft es ist es zu spät und die Menschen sind schon krank, wenn sie etwas ändern wollen.“ Entsprechend seien die Vorträge ein Angebot, sich präventiv darum zu kümmern und Gedankenanstöße zu bekommen. Wichtig ist ihm, dass es nicht um einen erhobenen Zeigefinger geht, sondern um einen Wegweiser, wie es sich gesünder leben lässt. „Und es ist ja kein Hexenwerk. Die Tipps lassen sich gut in den Alltag integrieren“, sagt er.

Vorträge regen zum Denken an

Entsprechend haben die Kooperationspartner auch die Veranstaltungsreihe benannt. „Gesundheit tanken“ geht laut König auf die sogenannten Think tanks zurück, in denen Ideen gesammelt werden. Genau das habe die Reihe mit den Zuschauern vor: Ideen präsentieren, zum Denken anregen.

Vier Schwerpunkte haben sich die Referenten vorgenommen. Dazu zählt die Darmflora, das biologische Alter, das Körperbewusstsein und Übergewicht. Letzteres kommt sogar in zwei Vorträgen vor, nämlich bei Boris Schwarz und bei Patric Heizmann. Warum? „Deutschland ist eines der übergewichtigsten Länder Europas“, sagt König. Der Grund: Luxus. „Uns geht es zu gut“, ergänzt der Geschäftsführer. Das Thema sei entsprechend ein Trend. Den Magerwahn fokussieren wollen die Redner aber nicht. „Ziel ist doch am Ende das Wohlfühlgewicht“, sagt König. Und genau das wollen die Referenten auch vermitteln. Zielgruppe seien dabei alle, sagt Selma Sibic, Betriebsgesundheitskoordinatorin bei der Firma Späh. Denn jeden betreffen die Themen. Das merkt sie auch in ihrem Job. In allen Abteilungen sei sie aktiv und bietet darüber hinaus Angebot für Wohlbefinden und Gesundheit an, zum Beispiel mit Kursen.

In Tuttlingen habe es schon einmal eine solche Veranstaltungsreihe gegeben. Wegen guter Erfahrungen wolle man die Vorträge auch in Sigmaringen anbieten. „Wir wollen unseren interessierten Lesern etwas anbieten“, sagt Katharina Oehler vom Marketing der „Schwäbischen Zeitung“. Denn auch ihr Eindruck ist, dass sich die Leute dafür interessieren. Entsprechend wolle man das Thema einmal aufgreifen und genauer behandeln.

Letzten Endes, so auch König, sei das Ziel schon erreicht, wenn ein bis zwei Zuhörer aus dem Vortrag gehen und etwas ändern. „Wir wollen ja zum nachdenken anregen“, sagt er. Nur so können die Menschen ins Handeln kommen. Wenn das passiert, da sind sich Sibic, Oehler und König einig, habe die Reihe ihren Sinn erfüllt.