Neue Tourismuschefin nimmt Arbeit auf

Neues Gesicht im Schloss Sigmaringen: Katharina Pfitzinger hat die Leitung des Schlossbetriebs übernommen. Die 32-Jährige tritt die Nachfolge von Lisa Näpel an, die sich neu orientierte. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin soll sich Pfitzinger auf den Tourismusbetrieb konzentrieren. „Sie soll das Schloss bestmöglich vermarkten“, sagt Thomas Kanjar von der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern.

Die Funktion Schlossverwalterin wurde gestrichen. Auf der Visitenkarte von Katharina Pfitzinger ist die Bezeichnung „Leiterin Tourismus“ vermerkt. Diese Änderung in der Stellenbeschreibung soll sich bis in die tägliche Arbeit auswirken. Die neue Stelleninhaberin ist nicht mehr Mädchen für alles, sie soll vielmehr die Vermarktung des Schlosses vorantreiben.

Momentan sind die Einzelreisenden, die das Schloss besuchen, die wichtigste Kundengruppe. Künftig möchte die Unternehmensgruppe verstärkt Busunternehmen ansprechen. So wurde der Busparkplatz unterhalb des Schlosses am Rande des Karlsplatzes neu gestaltet. Dort ist nun ein komfortables Ein- und Aussteigen möglich. „Auf eine gute Anbindung legen die Reiseunternehmen großen Wert“, sagt Thomas Kanjar, der darauf hofft, dass sich der Parkplatz ebenso positiv auswirkt wie die umgestaltete Waffenkammer.

Wie berichtet, werden die Ausstellungsstücke dort seit dieser Saison anschaulicher präsentiert als bisher. Neu ist außerdem, dass die Besucher die Waffensammlung, die als eine der größten privaten Europas gilt, auf eigene Faust besuchen können. Ein Audioguide erzählt dem Besucher Wissenswertes in Geschichtenform – die reine Vermittlung von Fakten war gestern. „Die Waffenkammer ist für uns ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Thomas Kanjar, deshalb sei sie ein lohnendes Marketinginstrument, um neue Besuchergruppen anzusprechen. Das Schloss möchte weniger die Waffentechnik in den Vordergrund stellen, sondern den Einfluss der Waffen auf die Menschen in ihrer Zeit.

Katharina Pfitzinger hat ihre neue Stelle im April angetreten. Zuvor war die 32-Jährige bei der Stadt Feuchtwangen für das Stadtmarketing verantwortlich und arbeitete beim Deutschen Jugendherbergswerk in der Marketingabteilung. Studiert hat Pfitzinger internationales Tourismusmanagement in den Niederlanden und in Südafrika.

80 000 Besucher kommen jährlich ins Sigmaringer Schloss

Zuletzt stagnierte die Zahl der Besucher bei 80 000 pro Jahr. Dass sich die Stagnation wieder ein Wachstum verwandelt, dafür soll die neue Tourismuschefin sorgen. Dabei will sich die Unternehmensgruppe die nötige Zeit nehmen. „Uns ist klar, dass dies nicht von heute auf morgen geht“, sagt Thomas Kanjar. Anspruch der Unternehmensgruppe ist, über den Tourismus einen Großteil der Kosten zu erwirtschaften, die das Schloss verursacht.