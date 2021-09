Neue Sportabzeichenreferentin in Sigmaringen

Markus Metzger (Mitte) hat nach langjähriger Tätigkeit als Sportabzeichenreferent im Sportkreis Sigmaringen sein Amt an Nachfolgerin Christina Bühler übergeben. Der Sportkreispräsident Thomas Zwick bedankte sich stellvertretend für den gesamten Sportkreisrat bei Markus Metzger für seine immer zuverlässige und engagierte Arbeit mit den Vereinen, bei allen Fragen, was das Sportabzeichen betrifft. Christina Bühler hat das Amt nun übernommen und wird dies vollumfänglich und engagiert weiterführen. Thomas Zwick begrüßte sie im neuen Amt und wünschte ihr viel Erfolg bei der neuen Aufgabe. Sie ist nun die Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um das Thema Sportabzeichen im Sportkreis Sigmaringen. Weitere Infos erhalten Interessierte auch im Internet unter www.sportkreis-sigmaringen. Foto: Sportkreis Sigmaringen