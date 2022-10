Neue Seminare an der Akademie des Innovationscampus

Die Akademie am Innovationscampus Sigmaringen bietet im Oktober verschiedene Seminare an. In einem soll es um die Erstellung von Plakaten und Flyern gehen, im anderen um Forschungszulagen für F&E-Aktivitäten.

Selbst in der digitalen Welt seien Printprodukte wie Plakate und Flyer nicht wegzudenken, schreibt die Wirtschaftsförderung Sigmaringen, die die Akademie am Innovationscampus betreut. Wie man sie erstellt, können Interessierte in einem Kurs am Mittwoch, 12. Oktober, und Mittwoch, 19. Oktober, jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr lernen. Zum Einsatz kommen die OpenSource-Software-Programme Gimp und Scribus. Beide Programme sind frei verfügbar und auf dem Niveau professioneller Software zu sehen. Die Anwendungen sind für die Plattformen Windows, Mac und Linux verfügbar. Die Teilnahme am Kurs kostet 250 Euro plus Mehrwertsteuer. Der Kurs enthalte viele praktische Übungen, bei denen Bilder bearbeitet werden, die die Teilnehmenden später in einen Flyer einbinden, den sie von Grund auf erstellen werden.

Im zweiten Seminar, am Dienstag, 18. Oktober, von 16 bis 18 Uhr, beleuchtet das Vortragstrio Björn Mamat (Inhaber und Geschäftsführer ifectis Innovationsförderung), Markus Brock (Rechtsanwalt, SKW Schwarz) und Martin Kopf (Steuerberater, HSP STEUER) verschiedene Aspekte der Forschungszulage und vermittelt Praxiserfahrung zur Vorbereitung, Beantragung und späteren Verwertung der Projektergebnisse. Die F&E-Förderung ist für alle in Deutschland steuerpflichtigen Unternehmen zugänglich und fördert F&E-Aktivitäten von Unternehmen mit bis zu 1 Millionen Euro Zulage pro Jahr. Dieser Kurs ist kostenlos und findet online statt.