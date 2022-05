Die rund 160 Grundschüler und Grundschülerinnen in Laiz haben ein neues Mobiliar für ihre Klassenzimmer bekommen. Tische und Stühle lassen sich in der Höhe verstellen und sind somit individuell für jedes Kind einstellbar, was zu einer rückenschonenden Haltung und einem angenehmen Arbeiten führt, teilt Rektorin Daniela Fersch mit. Foo: Grundschule