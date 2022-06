Neue Leitung des Fachbereichs Straßenbau

Mit Baurat Robert Mravinec konnte die Leitung des Fachbereichs Straßenbau in Sigmaringen zum 1. Juni neu besetzt werden. Der 30-jährige Ostracher kennt die hiesigen Straßen bestens, da er im Landkreis aufgewachsen ist.

Seine Hochschulausbildung leistete Herr Mravinec nicht nur im In- sondern auch im Ausland: Nach seinem Bachelorstudium in der Fachrichtung Projektmanagement/Bauingenieurswesen mit dem Schwerpunkt Infrastrukturbau absolvierte er den Master im Rahmen des binationalen Studiengangs Engineering Management in Deutschland und Argentinien.

Robert Mravinec verzeichnet auch vielfältige praktische Erfahrung: So war er in der Privatwirtschaft unter anderem als Projektsteuerer im Bereich Straßenbau- und Straßenbahnbau beschäftigt. Auch bei dem Projekt des sechsstreifigen Ausbaus der Bundesautobahn A8 zwischen Ulm und Hohenstadt war Robert Mravinec bereits in unterschiedlichen Funktionen tätig, zuletzt im Rahmen seines Straßenbaureferendariats als Teil des Projektteams des Referats 42 (Steuerung und Baufinanzen) des Regierungspräsidiums Tübingen.

Das Straßenbaureferendariat, welches Robert Mravinec am Regierungspräsidium Tübingen absolvierte, bereitete ihn insgesamt umfassend auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen vor, die ihn in dem rund 100 Mitarbeiter starken Fachbereich Straßenbau erwarten.

Seine Vorgängerin Franziska Möck wechselte im Herbst des vergangenen Jahres turnusgemäß nach Stuttgart zum Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg.