Neue Kurse beginnen am 17. Januar am Bildungszentrum Gorheim

Vier neue Kursangebote kündigt das Bildungszentrum Gorheim an. Sie starten alle am Dienstag, 17. Januar. Weitere Kurse, mehr Infos und Anmeldungen gibt es auf der Homepage www.bildungszentrum-gorheim.de

Qigong am Vormittag” findet jeweils von 9.30 bis 10.30 Uhr, Qigong am Abend von 17.30 bis 18.30 Uhr. Mithilfe von Qigong Yangsheng können Stress reduziert sowie Entspannung und seelische Ausgeglichenheit gefördert werden. Ein „World Jumping-Kurs“ läuft von 18 bis 19 Uhrin der Mehrzweckhalle in Heudorf und beinhaltet Ausdauertraining sowie Krafttraining.

Ein „Grundlagenkurs der Computernutzung” wird jeweils von 18 bis 19.30 Uhr angeboten. Und der Aufbaukurs „Microsoft Word“ läuft ab 17. Januar jeweils von 18.30 bis 21 Uhr in der Sophie-Scholl-Schule in Krauchenwies.