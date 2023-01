Neue Grundsteuer wird fällig

Bürgerinnen und Bürger, die Eigentümer eines oder mehrerer landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke sind, wurden in dieser Woche von der Finanzverwaltung aufgefordert, Erklärungen zur neuen Grundsteuer abzugeben. Wie das Finanzamt Sigmaringen in einer Pressemitteilung schreibt, wurden sie über ihren vermeintlichen Grundstücksbestand informiert und um Prüfung gebeten, ob die Grundstücke tatsächlich mit den angegebenen Daten (noch) in ihrem Eigentum sind.

Das Informationsschreiben enthält laut Mitteilung alle für die Erklärungsabgabe erforderlichen Daten des Eigentümers bzw. Erläuterungen, welche Daten vom Finanzamt benötigt werden. Die mitgeteilten Daten sind auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu überprüfen. Bürgerinnen und Bürger haben bis zum 31. März 2023 Zeit, die Grundsteuererklärungen für alle landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Grundstücke beim Finanzamt einzureichen. Die Abgabe ist verpflichtend.

Die Erklärungen sind grundsätzlich in elektronischer Form – vorzugsweise über Elster – zu übermitteln. In begründeten Ausnahmefällen (schlechtes Internet, ungeübt im Umgang mit dem Computer) ist die Abgabe mittels Papiervordruck zulässig. Die Vordrucke sind ab sofort bei den Bürgerbüros der Gemeinden verfügbar. Alternativ können sie beim Finanzamt über das Kontaktformular oder telefonisch angefordert werden.

Der Wert der Grundstücke zum Stichtag 1. Januar 2022, den das Finanzamt durch Bescheid festsetzen und den die Gemeinde der Grundsteuer zugrundelegen wird, ermittelt sich aus dem Grundstückswert und wird jeweils für einen eingegrenzten Bereich vom Gutachterausschuss der jeweiligen Gemeinde festgesetzt. Diesen Wert des Grund und Bodens können die Eigentümer per Internet unter www.grundsteuer-bw.de abrufen. Die Grundstücksfläche steht im Grundbuch und im Kaufvertrag. Außerdem ist die Ertragsmesszahl anzugeben, die über das Internet/Geoportal abgerufen werden kann.

Die neue Grundsteuer wird ab 2025 nach dem Wert zum 1. Januar 2022 von den Gemeinden erhoben. Bis dahin gelten noch die bisherigen gesetzlichen Regelungen und festgesetzten Werte. Über den Hebesatz werden die Gemeinden erst noch vor dem 1. Januar 2025 entscheiden, sodass über die exakte Höhe der Grundsteuer aktuell keine Aussage getroffen werden kann.

Die Bearbeitung sollte laut Finanzamt innerhalb der nächsten zwölf Monate überwiegend abgeschlossen sein. In der Mitteilung heißt es dazu weiter: „Im Hinblick auf die große Zahl der Grundstücke ist dies eine herausfordernde Aufgabe, die Sie durch kurzfristige Abgabe Ihrer Erklärung und möglichst vollständige Angaben erleichtern können. Bitte haben Sie auch Verständnis, dass wir nicht befugt und wegen der Menge an Erklärungen auch nicht in der Lage sind, Sie zu beraten und für Sie das Ausfüllen der Erklärungen zu übernehmen.“