Netzwerk für Suchtberatung blickt auf zehn Jahre Arbeit zurück

Seit zehn Jahren gibt es nun das Netzwerk für Suchthilfe und Suchtprävention im Landkreis Sigmaringen. Anlässlich des Jubiläums des Netzwerks haben die Beteiligten aus der Suchthilfe auf die Arbeit der vergangenen zehn Jahre zurückgeblickt. Der Festredner des Abends, Prof. Dr. Hamann von der Ginko-Stiftung für Prävention in Nordrhein-Westfalen, bestätigte die erfolgreiche Arbeit.

Organisatorisch wird es einen Wechsel an der Spitze des Netzwerks geben. Klaus Ernst Harter, einer der beiden Leiter des Netzwerks, wird in Ruhestand gehen. Sein Nachfolger wird Sebastian Schneider, zukünftiger Leiter der Suchtberatungsstelle.

Ziel der Suchthilfenetzwerke ist eine Kooperation, um die verfügbaren Mittel effizienter einsetzen zu können, Doppelungen zu vermeiden und eine gute Versorgung der Menschen im Landkreis mit der Suchtprävention und den Angeboten der Suchthilfe zu gewährleisten.

Zu den Gründungsmitgliedern des kommunalen Suchthilfenetzwerks in Sigmaringen gehörten das Landratsamt Sigmaringen, die Suchtberatungsstelle Sigmaringen, das ehemalige Kreiskrankenhaus Sigmaringen, das Therapiezentrum Hausen im Tal, die Wohnungslosenhilfe Sigmaringen der AGJ Freiburg, Vertreter von Selbsthilfekreisen und die Zieglerschen Anstalten. Später sind die AOK Bodensee-Oberschwaben und die Deutsche Rentenversicherung dazugekommen.

Früh Themen erkannt

Janine Stark, kommunale Suchtbeauftragte des Landkreises und eine der beiden Vorsitzenden des Netzwerks: „In der Suchthilfe hat sich der Landkreis immer früh mit den anstehenden Themen befasst und darauf reagiert, so z.B. bei den Themen „Glücksspiel“, „Arbeitslosigkeit und Sucht“ oder auch „Sucht im Alter“.“ Einige Projekte des Landkreises Sigmaringen wurden von anderen Landkreisen übernommen, wie zum Beispiel die Jugendmedienakademie und die Projekte Festkultur und Fairfest. „Das Projekt Festkultur wurde 2013 sogar auf Bundes- und Landesebene ausgezeichnet.“, berichtete Stark.

Das Siegel „Jugendschutz Plus“, ein weiteres wichtiges Projekt, motiviert die Vertreter der Vereine die Regeln des Jugendschutzes zu beachten und auch in der Freizeit an suchtpräventive Maßnahmen zu denken. Über das Projekt „Sterne für Schulen“ werden die Schulen ausgezeichnet, die in ihrer Präventionsarbeit überdurchschnittlich viel und vor allem dauerhaft leisten.

Ein besonderes Projekt ist „SuPrion“, in dem ausgebildete Personen mit Kindern, Jugendlichen und Eltern an den Präventions-Themen im Klassenverband arbeiten. Die Teilnahme an Landesprojekten in der Suchthilfe war für den Landkreis Sigmaringen immer selbstverständlich.

Gemeinsam mit der Kommunalen Suchtbeauftragten Janine Stark war Klaus Harter, Leiter der Suchtberatungsstelle, seit zehn Jahren ein Sprecher des kommunalen Suchthilfe-netzwerks. Harter tritt im Frühjahr in den Ruhestand. Sozialdezernent Frank Veser dankte ihm für seine langjährige Mitarbeit. Dankesworte gab es auch in Richtung Kommunen und Kreistag: „Ohne die verlässliche Unterstützung der Gemeinden und des Kreistags hätten wir viele Angebote nicht realisieren können“, so Veser.