Nepomukbrücke ist ab Montag zwei Wochen lang gesperrt

Wer in den nächsten zwei Wochen etwas in der Sigmaringer Innenstadt erledigen muss, dort wohnt oder arbeitet, braucht in dieser Zeit mehr Geduld. Die Nepomukbrücke, die die Sigmaringer Innenstadt mit der Bundesstraße 32 verbindet, bleibt von Montag, 17. August, bis voraussichtlich Samstag, 29. August, gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten am Asphalt. Das teilen die Stadt und die Stadtwerke mit. Dadurch ist nicht nur der Autoverkehr betroffen. Für letztere erfolgt die Umleitung stadteinwärts von der B 32 über die Hohenzollernstraße, die Burgstraße und die Antonstraße, stadtauswärts in umgekehrter Reihenfolge. Sowohl die Zufahrt zum Parkhaus als auch zum Fachmarktzentrum „In der Au“ sind gewährleistet. Der Fußgänger- und den Radverkehr ist mit kleinen Einschränkungen möglich. Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den Stadtbusverkehr der Linien 2, 3 und 5. Für die Linie 2 entfällt die Haltestelle Nepomukbrücke. Die Linien 3 und 5 werden zu einer Linie zusammengefasst. Die Haltestelle ,,In der Au“ ist von der Änderung nicht betroffen und wird weiterhin angefahren. Alle Änderungen werden an den betreffenden Haltestellen ausgehängt beziehungsweise auf der Internetseite der Stadtwerke Sigmaringen veröffentlicht. Foto: Florian Peking