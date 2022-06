Versteckte Nazi-Botschaft? Dieses Kennzeichen alarmiert den Staatsschutz

„Wenn das ein Wunschkennzeichen ist, gehört der Halter angezeigt“, schreibt der Nutzer V. vor einigen Tagen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter und postet ein Foto, das er auf der Autobahn gemacht hat. Anstoß nimmt der Mann an der aus seiner Sicht Nazi-verherrlichenden Kombination SIG-HE, die er als Abkürzung für den Ruf „Sieg Heil“ der Nationalsozialisten hält. In Kombination mit dem Zahlencode 888 muss so ein Kennzeichen verboten sein, findet der Twitter-Aktivist. Adressat seines Posts ist die Landesregierung, die wenige Stunden später die Polizei einschaltet.

„Da redet mir keiner ein, dass das Zufall ist“, schreibt V. im Internet und verschlagwortet seinen Post mit den Hashtags Nazi und Deutschland. V., der eine Anfrage unserer Zeitung unbeantwortet lässt, hat sich in seinem Post festgelegt, ohne die Hintergründe zu kennen. Zwischenzeitlich ist der Post gelöscht.

Antisemitismusbeauftragte teilt Einschätzung des Twitternutzers

Die Landesregierung schaltet den Antisemitismusbeauftragten Michael Blume ein, der wiederum die Polizei und das Landratsamt Sigmaringen um Abklärung bittet. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt Religionswissenschaftler Blume: „Ich habe keine Hinweise darauf, dass mit dem Kennzeichen ein politisches Statement ausgedrückt werden soll.“

Gleichwohl teilt er die Einschätzung von V. auf Twitter, dass das Kennzeichen auf einen antisemitischen Code hindeuten kann oder zumindest unsensibel gewählt wurde.

Vom Landtag in Baden-Württemberg als sittenwidrig gesperrten NS-Chiffren können in den Zulassungsstellen des Landkreises Sigmaringen nicht als Kennzeichen ausgewählt werden. Die Ziffernfolge „1488“, einem Code für die 14 Words verbunden mit dem Hitlergruß, ist mit sämtlichen Buchstabenkombinationen gesperrt, weil dieser Zahlencode von Rechtsextremen und Neonazis als Grußformel verwendet und verbreitet wird.

88 steht für „Heil Hitler“

Die Zahl „88“ steht als Zahlencode für „Heil Hitler“, weil es sich beim „H“ um den achten Buchstaben des Alphabets handelt.

Die Zahl ist der Code für Adolf Hitler und steht bei der Zulassungsstelle deshalb auf dem Index. Die Kombinationen „HH 18“, „HH 88“, „AH 18“, „AH 88“ sind als Kennzeichen verboten, erklärt Julian Ziegler, der Leiter des Fachbereichs Bürgerservice im Sigmaringer Landratsamt, auf Anfrage.

Seit dem Jahr 1956 werden bundesweit die Buchstabenkombinationen KZ, SA, SS, HJ und NS nicht mehr vergeben. Für bereits zugeteilte Kennzeichen an zugelassenen Fahrzeugen gelte allerdings ein Bestandsschutz.

Nicht unter dieses Verbot fällt die Kennzeichenkombination „HE“, die im Kreis seit vielen Jahren vergeben werde. „Bislang wurde uns nie ein Bezug zum Nationalsozialismus gedeutet, gemeldet oder bemängelt“, erklärt Ziegler.

So geht es weiter

Wie geht es jetzt weiter? „Ich kann Entwarnung geben“, sagt Polizeipräsident Uwe Stürmer nachdem sich die Abteilung Staatsschutz mit dem Fall beschäftigt hat. Bei dem Halter des Fahrzeugs handelt es sich um einen Mann, der im Kreisgebiet eine Firma betreibt.

Der Buchstabe „H“ ist der Anfangsbuchstabe seiner Firma, der Buchstabe „E“ beziehe sich auf den Anfangsbuchstaben eines seiner Kinder. Da unserer Redaktion der Halter namentlich nicht bekannt ist, konnten wir ihn nicht persönlich befragen.

Den Eindruck, den man gewinnen kann, ist durch die Haltung des Fahrzeuginhabers nicht bestätigt. Polizeipräsident Uwe Stürmer

Polizeipräsident Stürmer sagt: „Den Eindruck, den man gewinnen kann, ist durch die Haltung des Fahrzeuginhabers nicht bestätigt“. Er nennt die Buchstaben- und Zahlenkombination einen „dummen Zufall“.

„Meine Einschätzung wäre eine strengere gewesen, wenn der Halter ein Funktionär einer rechtsradikalen Gruppe oder einer radikalen Rockergruppe gewesen wäre“, sagt der Antisemitismusbeauftragte Blume.

Landratsamt kündigt Konsequenzen an

Gleichwohl kündigt das Landratsamt Konsequenzen an. „Bei der nächsten Abmeldung wollen wir das Kennzeichen aus dem Bestand nehmen“, sagt Fachbereichsleiter Julian Ziegler. „Einem möglichen Missbrauch des Kennzeichens als verfassungsfeindliche Chiffre, welcher in Zukunft entstehen könnte, wollen wir damit zuvorkommen.“

Der Antisemitismusbeauftragte lobt die Reaktion der Sigmaringer Behörde. „So würde ich mir das öfter wünschen.“ Damit legen die Behörden Fall fürs Erste zu den Akten.