Naturschützer prangern Umgang mit Hundekot und Plastikbeuteln an

Noch ist das Gras an Wegrändern niedrig und Bäume und Büsche unbelaubt. So kann der aufmerksame Spaziergänger die bunten Tüten, die dort am Wegrand liegen oder im Gebüsch hängen, noch gut erkennen, schreibt der Nabu in einer Pressemitteilung. Denn auf viel begangenen Wegen wie zum Beispiel dem Gelände der ehemaligen Graf Stauffenberg Kaserne oder an den Krauchenwieser Baggerseen trifft er regelmäßig auf derartigen Frevel, heißt es in dem Schreiben weiter.

Der Inhalt der Packung ist wenig appetitlich. Es handelt sich um Plastiktüten mit fein säuberlich verpackten Hinterlassenschaften von Bello oder Fiffi. Warum manche Hundebesitzer sich die Mühe machen den Hundekot einzusammeln und in Plastik versteckt dann ins Gebüsch oder auf Wiese schmeißen, ist immer noch eines der großen Rätsel der Menschheit. Die Tüten sind nicht nur ein sehr unschöner Anblick, sondern sie verbleiben dort auch für lange Zeit wie Alfred Bauernfeind vom Nabu Sigmaringen erläutert. Sie bestehen meistens aus einem Kunststoff, der nur sehr langsam zersetzt wird und die kleinen Zersetzungsprodukte sich dann noch als Mikroplastik im Boden ablagern. Der echte Natur- und Hundefreund nimmt die Tüten mit nach Hause und entsorgt sie über den Restmüll.

Ebenso ist darauf zu achten, dass die Hunde nicht auf landwirtschaftlich genutzten Wiesen oder Weiden ihr Geschäft verrichten. Hundekot ist kein Dünger wie viele vielleicht vermuten. Er enthält Keime die für Nutztiere wie Kühe gefährlich werden können. Solche Keime können zur Totgeburt von Kälbern führen oder die Kühe krank machen. Zwar fressen die Kühe auf der Weide keine Hundehaufen, sie meiden auch das Gras um den Haufen. Wenn diese jedoch beim Mähen der Wiesen ins Gras und Heu kommen verunreinigen sie das Futter und die Tiere nehmen die Krankheitserreger mit auf. Hundekot hat nichts auf landwirtschaftlichen Flächen zu suchen, die der Erzeugung von Lebensmittel dienen.