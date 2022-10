Naturpark Obere Donau säht Blühwiesen bei Schulen

Während viele Menschen Gärten und Balkone langsam in den Winterschlaf schicken, das Wetter zunehmend grauer wird und die Blätter sich bunt färben, werde mancherorts im Naturpark Obere Donau noch fleißig die Erde umgegraben, Saatgut in den Boden gebracht und etwas über Artenvielfalt gelernt, teilt der Naturpark mit. Die Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen hat dem Naturpark Obere Donau aus dem Fördertopf „PS-Sparen und Gewinnen“ eine Summe von insgesamt 1200 Euro zu Verfügung gestellt, um Projekte zum Artenschutz zu ermöglichen. Dabei wurden die GS Sonnenlugerschule in Mengen und der Luise-Leininger-Schule in Sigmaringen ausgewählt, um auf den Schulgeländen Blühwiesen zu säen und Lebensraum für Insekten zu gestalten.

Am 28. September wurde an der GS Sonnenlugerschule auf der Schulwiese gearbeitet und die vorbereitete Fläche eingesät. Zuvor gab es unter der Leitung von Bioland-Gärtnerin und Kräuterpädagogin Christiane Denzel eine Theorieeinheit, weshalb Insekten so wichtig für den Menschen sind und wieso man überhaupt Blühwiesen mit heimischem Saatgut anlegen sollte.

Auch wenn das Wetter mit viel Regen schon den Herbst einläutete, seien die Kinder hellauf begeistert gewesen und hätten mit viel Elan geholfen die Samen nicht nur auszusäen, sondern auch leicht an den Boden anzudrücken, sodass ein Bodenschluss garantiert ist. So habe die mehrjährige heimische Blühmischung optimale Voraussetzungen, um in den nächsten Jahren unterschiedlichsten Insekten Lebensraum und Nahrungsgrundlage zu bieten, schreibt der Naturpark.

An der Luise-Leininger Schule in Sigmaringen wurde schon vor zwei Jahren eine Blühfläche angelegt, so dass die Kinder nun Nisthilfen für Wildbienen selbst bauen durften, um die Fläche noch attraktiver für die Insekten zu gestalten. Danach ging es ab in die Wiese, um zu schauen, ob sich das ein oder andere Tier noch unter die Lupe traut.

Rund um Einsaaten und Nisthilfenbau habe es an beiden Schulen zudem viel altersgerechten Input zum Thema Insekten, deren Lebensraum und den Schutz von beidem gegeben. Oder, wie es Christiane Denzel ausdrückt: „Insektenschutz ist vor allem Menschenschutz, denn was wären wir Menschen ohne Insekten?“