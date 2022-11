Naturerlebniswanderung entlang der ehemaligen Hohenzollernbahn

Die Tourist-Info bietet am Samstag, 3. Dezember, eine Naturerlebniswanderung an. Diese Exkursion geführt von dem Wanderführer Sven Schulze, verläuft auf unbekannten Pfaden und Wegen entlang der ehemaligen Hohenzollernbahn. Die Bahnstrecke Krauchenwies–Sigmaringen verband zwischen 1873 und 1969 die Gemeinde Krauchenwies an der Hegau-Ablachtal-Bahn mit dem Eisenbahnknoten Sigmaringen. Nach einem kleinen Aufstieg führt der Pfad vorbei am Siebensitz und den Römischen Resten zur Rast. Vorbei am „Schloss“ Suggenstein geht die Winterwanderung mit historischen Aspekten wieder zurück.Die Naturerlebniswanderung startet um 11.30 Uhr an der Hedinger Kirche, Hedinger Straße,in Sigmaringen. Die etwa dreieinhalbstündige Tour ist etwa 9 Kilometer lang. Wer mit möchte, zahlt zehn Euro. Die Tourist-Info bittet um Anmeldung und Bezahlung vorab in der Tourist-Info, Telefon 07571/106224, Fürst-Wilhelm-Straße 15/ Rathausplatz)