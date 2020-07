Nathalie Weber ist Landessiegerin des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen

Nathalie Weber, Schülerin der zehnten Klasse des Hohenzollerngymnasiums, ist als Landessiegerin des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen „Solo“ in der Kathegorie Englisch ausgezeichnet worden. Die 16-Jährige musste in einer ersten Runde zunächst ein zweiminütiges Video zum Thema „Useless inventions“, also nutzlose Erfindungen drehen. „Mein Video drehte sich um ein Klett-Stirnband, an dem man eine TV-Fernbedienung befestigen kann“, erzählt sie. Auf der Homepage des Hohenzollern Gymnasiums kann der Videobeitrag angesehen werden. In der nächsten Runde musste Nathalie Weber am 23. Januar zu einem Klausurtag zum Thema „South Africa“ antreten. „Der Test ging ein paar Stunden, ich musste Hör- und Leseaufgaben auf Englisch absolvieren, den eine Jury ausgewertet hat“, erzählt die Schülerin. Betreut wurde sie während der ganzen Zeit von ihrer Englischlehrerin Iris Zuschlag.

Von dieser kam auch kürzlich der freudige Anruf: „Sie sagte, dass ich gewonnen habe. Das war richtig schön, ich war sehr überrascht“, berichtet Nathalie Weber. Die Vorbereitung habe sich ausgezahlt: „Ins Fach Englisch stecke ich seit Jahren richtig viel Arbeit, weil mich die Sprache sehr interessiert“, so die 16-Jährige. Speziell auf den Test habe sie sich zwei Monate lang vorbereitet. Drei Schüler des HZG hatten dieses Jahr insgesamt mitgemacht: Neben Nathalie Weber auch Lukas Hoffmann und Jonathan Lorenz.

Die Gewinnerin erhielt eine Urkunde von Kultusministerin Susanne Eisenmann und einen Buchgutschein im Wert von 100 Euro. Normalerweise werden den Preisträgern die Urkunden im Rahmen einer feierlichen Landespreisverleihung überreicht, das war dieses Jahr aufgrund der aktuellen Lage nicht möglich.

Nächstes Jahr findet der Wettbewerb „Solo plus“ statt: „Der ist dann nochmal schwerer, es werden zwei Sprachen abgefragt“, sagt Nathalie. „Ich überlege mir auf jeden Fall, ob ich wieder mitmache.“ Auch, wenn ihr Französisch nicht ganz so liege, wie Englisch.

Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen bietet Schülern die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten zu testen und sich mit Gleichaltrigen zu messen. Jährlich nehmen mehr als 15 000 Schüler teil. Die Teilnehmer können ihre Sprachkenntnisse nicht nur in den modernen Fremdsprachen wie zum Beispiel Englisch, Französisch oder Spanisch unter Beweis stellen, sondern auch in Latein und Altgriechisch. Der Wettbewerb gliedert sich in die vier Kategorien „Team Schule“, „Solo“, „Solo Plus“ und „Team Beruf“ und wird seit 1979 in Form eines Landes- und Bundeswettbewerbs ausgerichtet. Gewinner der einzelnen Kategorien können sich auf Geld- und Sachpreise sowie Kurzstipendien in den USA, Sprachkurse in Peking, Studienreisen nach Rom oder Sprachreisen nach England, Frankreich oder Spanien freuen. Die ersten Preisträger der Kategorie „Solo Plus“ werden sogar in die Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen.