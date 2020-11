Narrenzunft sagt Versammlung ab

Die für Freitag, 6. November, geplante Hauptversammlung der Narrenzunft Vetter Guser fällt aus. Damit reagiert die Narrenzunft auf die von Bund und Land vorgegebenen Kontaktbeschränkungen. Bereits der erste Termin im April konnte coronabedingt nicht stattfinden. Bei der Hauptversammlung sollten sowohl das Vorstandsteam als auch mehrere Narrenratsposten neu gewählt werden. Ebenfalls war ein Ausblick auf das Narrentreffen im Jahr 2023 geplant. Die Zunftspitze arbeitet an einem Konzept, wie in der Interimszeit neu zu wählende Mitglieder des Narrenrates bereits integriert werden könnten, um so auf die besondere Situation zu reagieren. Daneben hat die Narrenzunft beschlossen, dass auch die Feierlichkeiten im kleinen Rahmen zum 11. November ersatzlos gestrichen sind.