Narrentreffen: Heimlichtuerei ist fehl am Platze

Es gibt viele gute Gründe, die für eine Finanzspritze der Stadt sprechen, um das Narrentreffen finanziell wieder auf solide Beine zu stellen. Die Außenwirkung für Sigmaringen über eine dreistündige SWR-Fernsehübertragung, die Tatsache, dass nach der Corona-Zeit wieder mal ausgelassen gefeiert werden soll, das Engagement der Narrenzunft Vetter Guser alle zehn Jahre für ein Narrenfest, und, und, und.

Was dagegen spricht

Es gibt aber genauso viele gute Gründe, es bei der bislang zugesagten Unterstützung durch Bauhof und andere städtische Dienste zu belassen. Warum soll die Stadt die Narretei von Menschen aus Bad Waldsee, Bräunlingen oder Bad Cannstatt unterstützen? Hätten andere die Unterstützung nicht eher nötig? Stichwort Erhöhung der Brennholzpreise, die erst kürzlich unter anderem mit der Begründung beschlossen wurde, dass es sich dabei um eine Empfehlung des Landkreises handle. Wie viel diese Empfehlung wert ist, ist an den Beschlüssen anderer Gemeinderäte abzulesen, die deutlich sozialer ausfallen.

Ob die Stadt die 23.000 Euro plus Sachkosten in unbestimmter Höhe ausgeben soll, muss der Gemeinderat diskutieren.

Diskussion mit offenem Visier

Was gar nicht geht: Bürgermeister Marcus Ehm verlegte die Diskussion nach der Präsentation Sutters in den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung des Kulturausschusses. Es geht hier weder um Personal- noch um Grundstückangelegenheiten, sondern um eine sachliche Entscheidung, die die Gemeinderäte abwägen und begründen müssen.

Transparenz tut Not

Am Ende haben die Bürger (und die Narren) das Recht zu erfahren, wie die Entscheidung zustande kommt. Zwar kündigte Ehm an, dass der Gemeinderat zuständig sei, doch für die Sitzung am kommenden Mittwoch steht das Thema bislang nicht auf der Tagesordnung.

Bürgermeister Ehm sollte ein Interesse an maximaler Transparenz haben, schließlich ist er als Fanfarenzügler aktives Zunftmitglied, wie ich als Schlossnarro übrigens auch. Ein Ausklüngeln des Zuschusses hinter verschlossener Tür könnte dem Stadtoberhaupt am Ende schaden.