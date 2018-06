Narren erklären Flüchtlingen das Brauchtum

Ob im kommenden Jahr wieder eine Fasnetsinfo im „Café Globus“ im Fidelis-Haus stattfinden wird, steht noch nicht fest. Es könnte nämlich sein, dass die Verantwortlichen vom Caritasverband die Lokalität wechseln müssen. Schon dieses Jahr ging es teilweise recht eng zu. Bereits zum dritten Mal wurden Flüchtlinge über das Brauchtum der Fasnet aufgeklärt. Diesmal auch sehr viele Kinder und auch einige neue Gesichter darunter.

In der Gemeinschaftsunterkunft Fürstenhof hatten sich diese bestens vorbereitet und intonierten lautstark und in bestem Dialekt die Sigmaringer Version von „Freut euch des Lebens“. Manuela Friedrich vom Caritasverband und die beiden Ehrenamtliche Jutta Wolf und Ruth Norz hatten alles bestens vorbereitet und sogar für Fasnetsküchle gesorgt. Birgit Ressel vom Narrenrat des Vetter Guser und die Vertreter der anderen Zünfte und Narrenvereine waren mit Feuereifer dabei, machten Faxen und lüfteten auch mal die Maske.

Für Musik sorgten Trommler und Pfeifer vom Spielmanns- und Fanfarenzug und für die Erklärungen Fanetsurgestein Ressel. Traditionsfledermaus Britta Ullrich übersetzte ins Englische. Dabei wurde auch deutlich, dass die Fasnet so ihre Eigenheiten hat, für die es in anderen Sprachen keinen Namen gibt. Bei den „Bats“ (den Fledermäusen) und dem „Castle Jester“ (Schlossnaro) war das noch einfach. Aber was heißt „Schbiallumpaschlecker“ auf Englisch? Mit dem „Towel-Sucker“ kam man der Sache schon recht nahe und Menschen aus dem Orient und aus Afrika hatten sichtlich Spaß an der Sache – auch am „Boss of Hohenzollern“, der in Sigmaringen eigentlich den Titel „Fürst“ trägt und am Fasnetsdonnerstag in einer Kutsche durch seine Residenz fährt.

Auch Bilder der vergangenen Fasnet wurden gezeigt: Dass man bei Dunkelheit im Nachthemd und Schlafanzug auf die Straße geht oder dass Männer sich auf einer Stange um den Rathausbrunnen tragen lassen, diente auch als Aufforderung, sich das doch selbst einmal anzusehen. Abdullah aus Afghanistan hatte das im vergangenen Jahr schon gemacht und fand das echt „funny“. Sich selbst zu verkleiden, hat er noch nicht gewagt. Für die Zukunft will er das aber nicht ausschließen.