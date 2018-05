Narkosespezialist Prof. Dr. Werner Klingler wechselt nach Sigmaringen

Chefarzt Professor Dr. Franz Konrad geht Ende Mai in den Ruhestand. 23 Jahre hatte er die Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin an den SRH-Kliniken Landkreis Sigmaringen geleitet und als Ärztlicher Direktor die Klinik geprägt. Professor Dr. Werner Klingler übernimmt die Leitung Anästhesie und Intensivmedizin an den SRH-Klinken Landkreis Sigmaringen.

„Mein Vorgänger hat unheimlich viel aufgebaut und angeregt“, sagt sein Nachfolger, Werner Klingler, und erinnert an die Etablierung des onkologischen Schwerpunktes, den Aufbau eines klinischen Ethikkomitees sowie des regionalen Schmerzzentrums. Auch das Notarztwesen wurde in den 23 Jahren grundlegend verändert.

Anästhesist Klingler hat sein Fachgebiet von der Pike auf gelernt. Als Student arbeitete er als Rettungssanitäter des Deutschen Roten Kreuzes und als Pflegehelfer auf verschiedenen Intensivstationen. Er blickt auf eine internationale Karriere mit Auslandsstipendien am Royal Brisbane Hospital in Australien und den renommierten Guy’s and St. Thomas’ Hospitals in London zurück. In seiner Laufbahn hat Klingler mehrere nationale und internationale Auszeichnungen erhalten unter anderem für seine Grundlagenarbeiten zum Thema Faszien, die mittlerweile auch im Bereich der Schmerztherapie und Physiotherapie zunehmend Beachtung finden.

Wie kommt man darauf, von einer Universitätsklinik an ein Plankrankenhaus im ländlichen Raum zu wechseln? „Ich bin jetzt in der zweiten Hälfte meines beruflichen Lebens und will mich nochmals verändern“, sagt der 47-Jährige. Er sei kein Großstadtmensch. Die Gegend um Sigmaringen kenne er schon viele Jahre und als er im Deutschen Ärzteblatt die Stellenausschreibung der SRH-Kliniken gelesen habe, sei für ihn klar gewesen, dass er sich bewerben würde.

Sehr wichtig ist ihm die Patientensicherheit in der Anästhesie. Klingler ist Direktor der deutschlandweiten Fachberatungsstelle für Maligne Hyperthermie, einer lebensbedrohlichen Narkosekomplikation. Für ihn ist die Anästhesie mehr als nur Dienstleistung. „Mittlerweile weiß man, dass eine individuell auf den Patienten abgestimmte Narkose nicht nur für den operativen Eingriff an sich relevant ist, sondern auch zur Vermeidung von späteren Komplikationen und zur Verkürzung des gesamten Krankenhausaufenthaltes beiträgt“, erklärt der Mediziner.