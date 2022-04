Nachwuchssportler sind erfolgreich

Die Jüngsten der PSG Sigmaringen haben vor Kurzem erfolgreich das Leichtathletik-Training in der Halle beendet. Mit einem Läuferzirkel aus Sprung,Sprint und Hürdenlauf haben sich alle Teilnehmer mit Erfolg aus der Halle verabschiedet und wurden am Ende dafür mit einer Medaille belohnt. Alle freuen sich, wenn nach den Osterferien das Training im Freien im Sandbühl Stadion in Sigmaringen wieder weitergeht. Kinder ab sechs Jahren sind dazu eingeladen an einem Schnupper-Training (immer Freitags 18 bis 19.30 Uhr) teilzunehmen. Infos unter agnessaalmueller@web.de