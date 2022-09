Nachwuchs der Fashionbranche startet in die Zukunft

Mit gleich vier Klassen ist am Montag ein neuer starker erster Jahrgang an der Modefachschule Sigmaringen gestartet. Am „Campus for Sustainability in Fashion and Education“ ist man bestens auf die kontinuierlich wachsende Zahl der Schülerinnen und Schüler und Studierenden vorbereitet, teilt die Schule in einem Schreiben mit.

Die Modefachschule Sigmaringen blickt auf eine über 110-jährige Tradition zurück und bildet seit Jahren erfolgreich Nachwuchs für die Fashionbranche aus. Auf die neuen Schülerinnen und Schüler und Studierenden sowie den aktuellen zweiten und dritten Jahrgang der Bildungseinrichtung, die Abschlüsse in den Bereichen Modedesign, als MaßschneiderIn , MaßschneidermeisterIn und in Kooperation mit der Steinbeis Universität Berlin auch einen Bachelor-Abschluss im Bereich Business-Administration/ Kommunikation und Design anbietet, warten nicht nur in der Römerstraße in Sigmaringen (jetzt Hauptgebäude 2), sondern auch der Erweiterungsschule „In der Au“ (jetzt Hauptgebäude 1) nahe der Sigmaringer Innenstadt zahlreichen Neuerungen vor allem im digitalen Bereich.

Basis für die Veränderungen bildeten vor allem pädagogische Überlegungen. „Wir denken Bildung weiter und passen unsere Raumkonzepte beispielsweise an das sogenannte Selbstorganisierte Lernen an“, so Schulleiterin Christiane Hopf. Sie suchte beispielsweise nicht nur die ökologisch-nachhaltige Inneneinrichtung für die Erweiterungsschule aus, sondern richtete die Räume nach lerntechnisch nachhaltigen Konzepten für Präsenz- genauso wie Online und natürlich Hybrid-Unterricht (sogenanntes Blended Learning) aus. Der OECD-Kompass 2030 (OECD-Project Future of Eduacation and Skills 2030) mit seinem Rahmenkonzept des Lernens gilt dabei als ein Wegweiser. „Auf diese Weise bereitet Lernen auf die wachsende Komplexität des Lebens und der Arbeitswelt vor“, so Schulleiter Hartmut Hopf.

Das Gebäude „In der Au“ ergänzt nun mit zusätzlich genutztem ersten Stock und darüber liegenden Wohnmöglichkeiten für Schülernnen, Schüler und Studierende das Angebot des Sigmaringer Berufskollegs und bietet auch weitere Räume für Modul-Angebote. Diese sollen noch mehr als bisher auch für externe Interessierte angeboten werden, die ihre Skills etwa im Fashionbereich – insbesondere in 3D-Design –, aber auch in weiteren Bereichen wie Sprachen erweitern oder professionalisieren wollen. Auch eine teilweise Belegung der Räumlichkeiten seitens der Handwerkskammer Reutlingen ist geplant, heißt es in dem Schreiben der Schule abschließend.