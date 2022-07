Nachtgebet zu „Toleranz und Versöhnung“

In der evangelischen Stadtkirche in Sigmaringen findet am Freitag, 15.Juli, um 19 Uhr ein „Politisches Nachtgebet“ statt. Es steht laut Mitteilung unter der Überschrift „Toleranz und Versöhnung“.

Ein Händedruck, ein offenes Lächeln, eine freundliche Begegnung. In den letzten beiden Jahren sei es selten geworden. Die gegenwärtigen Krisen hätten in der Gesellschaft Gräben entstehen lassen. Meinungen und Wahrheiten seien aufeinander geprallt, Themen bewusst ausgeklammert worden, es herrschte lieber Schweigen als Streit. Gräben des Hasses seien auch im Osten Europas entstanden. Anstatt sich die Hand über Grenzen hinweg zu reichen, herrsche Gewalt.

Dabei sei das Bedürfnis nach Versöhnung, nach Verständigung und Verständnis in unserer Gesellschaft groß, über alle Grenzen und Gräben hinweg. Jesus Christus wolle, dass die Menschen Versöhner seien und Friedenstifterinnen. Aber wie könne Versöhnung ganz praktisch gelingen? Im nächsten Politischen Nachtgebet am soll es darum gehen, sich gemeinsam auf den Weg der Versöhnung zu machen.

Als ‚special Guest‘ hätten die Veranstalter dazu den Friedens- und Konfliktforscher Markus Weingardt eingeladen. Er ist Friedens- und Konfliktforscher mit dem Schwerpunkt Religion bei der Stiftung Weltethos in Tübingen. Er sei in kirchlichen und wissenschaftlichen Gremien der Friedenspraxis und Friedensforschung aktiv. Markus Weingardt werde beim Nachtgebet über Projekte und Wege der Versöhnung berichten.

Im Anschluss an das Nachtgebet seien alle Teilnehmenden zum gemeinsamen Beisammensein im Innenhof der Evangelischen Stadtkirche eingeladen. Das Deutsche Rote Kreuz werde ein Essen kochen.