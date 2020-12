Nachbarschaftsstreit artet aus

Nach einem Nachbarschaftsstreit am Montagabend in der Mühlbergstraße ermittelt die Polizei Sigmaringen gegen zwei Männer. Diese hatten sich zunächst gegenseitig bedroht und waren handgreiflich geworden, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit. Während der 37-Jährige die Tür seines 33-jährigen Kontrahenten beschädigte, zückte dieser Pfefferspray und besprühte seinen Widersacher. Der Auslöser des Streits ist nicht bekannt. Auf beide kommen entsprechende Anzeigen zu.