Nach zwei Jahren Zwangspause: Sig on Ice hat wieder geöffnet

Die Schlittschuhbahn kann bis Sonntag, 8. Januar, besucht werden. Laufzeiten sind von Montag bis Freitag und a Sonn- und Feiertage von 12 bis 19 Uhr sowie an Samstagen von 10 Uhr bis 21 Uhr. An Heiligabend und an Silvester bleibt die Schlittschuhbahn geschlossen. In den Weihnachtsferien vom 27. bis 30. Dezember und vom 2. - 5. Januar verlängern sich die Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr. Die Eintrittspreise betragen für Kinder 1,50 Euro und für Erwachsene 3,00 Euro. Für Familien gibt es eine kostengünstige Familienkarte.