Nach Weiterbildung einen Job bekommen

Die Oberschwäbischen Werkstätten (OWB) haben in Sigmaringen für Arbeitslose eine Weiterbildung in Lagerlogistik angeboten. Auch der Gabelstaplerschein war Teil der Schulung. Einige Teilnehmer haben danach einen Arbeitsvertrag bekommen.

In moderiertem Unterricht wechselten sich das selbständige Lösen von theoretischen und praktischen Aufgaben ab, wie es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Balingen heißt. Erfahrene Ausbilder der OWB begleiteten die Teilnehmenden und lernten sie an. Die Inhalte orientierten sich an den Ausbildungsinhalten der Berufsausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik.

Unterstützt wurde der Großteil der Teilnehmenden vor und während der Qualifizierung durch das Jobcenter Landkreis Sigmaringen. „Durch ihre Bereitschaft, sich beruflich weiterzubilden, haben es diese Menschen geschafft, sich erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, unterstreicht Michael Baumann, Arbeitsvermittler des Jobcenters. Das Jobcenter übernahm die Kosten der Qualifizierung sowie die anfallenden Fahrkosten. Ganz im Sinne der Inklusion nahmen auch zwei Mitarbeitende der OWB an der Qualifizierung teil.

Für Teilnehmende, die bereits längere Zeit arbeitslos waren, hat sich mit der Weiterbildung auch das persönliche Leben positiv verändert und der Tagesablauf wieder Struktur bekommen. „Man geht abends zufrieden nach Hause und hat wieder neue Gesprächsinhalte im privaten Umfeld“, so Josef M. Als erfreulich wurden außerdem die neuen sozialen Kontakte durch die Arbeitskollegen beschrieben.

Die Teilnehmenden konnten ihre erworbenen Kenntnisse in Praktikumsbetrieben umsetzen und sich mit Einsatz und Engagement für eine spätere Übernahme in eine reguläre Beschäftigung empfehlen. „Die Praktikumsplätze waren gut auf die Teilnehmer abgestimmt und es fand eine gute Begleitung im Praktikumsbetrieb durch die Job-Coaches der OWB statt“, berichten die Teilnehmenden Eduard D. und Josef M. Alle Teilnehmenden des Jobcenters, die den Lehrgang bis zum Ende besucht haben, wurden mit einem Arbeitsvertrag des jeweiligen Praktikumsbetriebs belohnt.

„Im Bereich Lager werden viele Arbeitskräfte gesucht. Es lag daher nahe, diesem Bedarf durch eine Qualifizierung zu entsprechen und arbeitslosen Menschen eine Chance zu bieten, wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Viele Betriebe stehen der Teilqualifizierung positiv gegenüber und bieten Praktikumsplätze an“, so die beiden Job-Coaches Wolfgang Kästle und Markus Müller, die die Qualifizierung begleiteten.