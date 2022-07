Nach Unfall zwischen Audi und Lastwagen: Beifahrerin stirbt

Nach dem schweren Unfall, der sich am Donnerstagmittag zwischen Sigmaringen und Krauchenwies ereignet hat, ist die 24 Jahre alte Beifahrerin am Samstag gestorben. Das teilt die Polizei am Montag mit. Die Verletzungen seien zu schwer gewesen.

60.000 Euro Sachschaden

Zu dem Unfall ist es gekommen, weil der 23-jährige Audifahrer die Vorfahrt des Lastwagens auf der Landesstraße missachtet hatte. Die Feuerwehr hatte ihn und seine 24 Jahre alte Beifahrerin aus dem Wagen schneiden müssen. Die Frau war noch mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Auch der Fahrer verletzte sich schwer. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der Schaden belief sich letztlicih auf etwa 60.000 Euro.