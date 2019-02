Die Polizei sucht Zeugen nach Streit unter Jugendlichen, der sich bereits am Samstag, 2. Februar, gegen 14.45 Uhr auf dem Bahnhof in Sigmaringendorf ereignet haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilt, werden Zeugen gesucht, die sich an besagtem Samstag auf dem Bahnhof in Sigmaringendorf befanden und/oder um diese Zeit mit der Regionalbahn nach Sigmaringen gefahren sein sollen. Laut einem Zeugen sollen sich drei bis vier Jugendliche auf dem Bahnhof lautstark um Geld gestritten haben. Mehrere bisher unbekannte Passanten haben laut Polizeibericht auf die Jugendlichen verbal eingewirkt, bevor diese anschließend mit der Regionalbahn nach Sigmaringen fuhren. Auch hier soll es auf dem Bahnhof zwischen den Jugendlichen zu lauten Wortgefechten gekommen sein. Besonders die Zeugen, die beruhigend in Sigmaringendorf auf die Jugendlichen eingewirkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.