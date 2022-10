Nach Schienengipfel: Vier Pluspunkte für eine pünktlichere Bahn im Kreis Sigmaringen

Die Bahn im Kreis Sigmaringen soll zuverlässiger werden: Unter den gegebenen Umständen ist dieses Ziel kaum zu erreichen. Deshalb kamen am vergangenen Mittwoch auf Einladung der Grünen Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden in Stuttgart Ministerialdirektor Berthold Frieß, Verkehrsministerium Baden-Württemberg, die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle sowie der Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU) zusammen.

Eine Delegation rund um Thorsten Krenz, Bevollmächtigter der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg, hatte sich digital hinzugeschaltet. Die Ergebnisse des Schienengipfels sind überraschend konkret: Vor allem durch den zweigleisigen Ausbau der Bahn zwischen Herbertingen und Mengen und den Einbau mehrerer Weichen bei Inzigkofen dürfte sich die Pünktlichkeit in einigen Jahren verbessern.

1. Die Elektrifizierung der Zollernbahn ist die größte Herausforderung

Die Planungsphasen 1 und 2 der Elektrifizierung der Zollernalbbahn von Albstadt nach Sigmaringen sollen im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Die Abgeordneten und der Landkreis Sigmaringen setzen sich gemeinsam mit der Landkreisverwaltung dafür ein, dass nach diesen ersten Planungsphasen ein übergeordneter Lenkungskreis eingesetzt wird, um die Planungen der Regionalstadtbahn Neckar-Alb und der Zollernalbbahn zwischen Albstadt und Sigmaringen zusammenzuführen.

Die Bahn muss zeigen, dass sie wirtschaftlich arbeiten kann. Berthold Frieß

Ministerialdirektor Berthold Frieß: „Die Gesamtschau hat aufgezeigt, wo die Knackpunkte bei der Schieneninfrastruktur im Donautal und auf der Zollernalb liegen. Die Deutsche Bahn muss nun zeigen, dass sie konzernweit integriert und wirtschaftlich arbeiten kann, wenn es etwa um die Energieversorgung der Zollernalbbahn und den Ausbau der alten Stellwerke zwischen Ulm, Herbertingen sowie in Mengen geht. Diese DB-eigenen Maßnahmen dürfen sich nicht negativ auf die Kostenseite der durch Bundes- und Landesmittel geförderten Infrastrukturvorhaben in der Region sowie auf die lange vereinbarten Zeitpläne und Meilensteine auswirken.“

2. Zwischen Mengen und Herbertingen soll die Bahn zweigleisig werden

Die Deutsche Bahn hält an dem zweigleisigen Ausbau der Donaubahn zwischen Mengen und Herbertingen fest. Dafür ist die Aufrüstung des Stellwerkes Mengen von einem mechanischen auf ein elektronisches notwendig. Dies ist weiterhin fester Bestandteil der DB Planungen. Das Land Baden-Württemberg hält an der Umsetzung der Maßnahmen bis spätestens 2030 fest.

Die Deutsche Bahn AG berichtete, dass für den zweigleisigen Ausbau des Streckenabschnitts Herbertingen – Mengen nun die konkreten Planungen beginnen, um diesen Engpass auf der Strecke zu beseitigen. „Die Maßnahme steht zwar noch unter dem Finanzierungsvorbehalt des Stellwerkes Mengen. Dennoch ist es aus Sicht der Region als sehr positiv zu bewerten, dass die Finanzierung hierfür ausschließlich mit Bundesmitteln erfolgt und somit keine Kostenbeteiligung erforderlich wäre“, wird Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG für das Land Baden-Württemberg, in der Mitteilung zitiert.

Ein langjährig geäußertes Anliegen geht nun in die Umsetzung Stefanie Bürkle

Landrätin Stefanie Bürkle spricht laut der Mitteilung von erfreulichen Zwischenergebnissen: „Mit dem zweigleisigen Ausbau der Strecke zwischen Mengen und Herbertingen kann die Pünktlichkeit und damit die Verlässlichkeit der Verbindungen der Donaubahn, wie auch der Zollernbahn verbessert werden. Damit geht ein langjährig geäußertes Anliegen nun in die Umsetzung.“

3. Bei Inzigkofen werden zusätzliche Weichen eingebaut

Im Westen der Region wird es ebenfalls Verbesserungen geben, wenn durch einen Ausbau der Strecke im Bereich Inzigkofen eine Zugkreuzung möglich wird. Dabei werden vier zusätzliche Weichen eingebaut, sodass die heutige Verzweigung der Strecken nach Tuttlingen und nach Tübingen künftig für beide Strecken als Kreuzungspunkt genutzt werden kann.

Aktuell befindet sich das Projekt in der Vorplanung, welche bereits mit den parallel laufenden Planungen der Elektrifizierungsmaßnahme Zollernalbbahn Süd (ebenfalls in der Vorplanungsphase) synchronisiert wurde. Laut Deutscher Bahn sind die Vorplanungen nach derzeitigem Stand im Frühjahr 2023 fertiggestellt, um die Betriebsstelle Inzigkofen zum Kreuzungsbahnhof auszubauen. Eine Inbetriebnahme ist laut Planungsstand der DB Netz AG im Jahr 2028 vorgesehen.

4. Die Langsamfahrstelle der Donaubahn beim Talhof soll beseitigt werden

Nach einem tödlichen Unfall wurde an dem Bahnübergang Talhof eine Langsamfahrstelle eingerichtet. Um diese zu beseitigen muss der Bahnübergang umgebaut werden. Aufgrund der sehr beengten Situation ohne ausreichende Aufstellflächen handelt es sich um einen komplexen Ausbau mit entsprechender Dauer für die Planung und vier Genehmigungsverfahren. Die Deutsche Bahn geht deshalb von einer Inbetriebnahme nicht vor 2026 aus.

5. Einen zusätzlichen Bahnhalt für Hausen im Tal wird es wohl nicht geben

Zur Attraktivitätssteigerung der Donautalbahn setzten sich die Abgeordneten und die Kreisverwaltung für die Verlegung des Bahnhaltes Hausen im Tal in den Ort ein. Ein Halt in der Ortsmitte von Hausen wäre nur mit einer gleichzeitigen Verlegung des Kreuzungsbahnhofes möglich. In dieser Variante ist aber von sehr hohen Kosten auszugehen.

Ein zusätzlicher Halt in Hausen im Tal, ohne Verlegung des Kreuzungsbahnhofs, ist aufgrund der dann längeren Fahrzeit zwischen den Begegnungsstellen fahrplantechnisch nicht möglich. Eine Verlegung des Kreuzungsbahnhofs käme nur der Verlegung des Haltepunkts in die Ortsmitte von Hausen zugute und hätte keine weiteren positiven Effekte auf den Fahrplan oder die Betriebsqualität der Donaubahn.