Ehepaar hat Angst vor Erdrutsch: Nach Rodung bewegt sich der Hang am Haus

Seit 23 Jahren wohnt Familie von Bischopinck schon in der Hinteren Schützenstraße in Sigmaringen. Über die Jahre hinweg hat das Ehepaar einen Naturgarten angelegt, um Lebensraum für Tiere zu schaffen. Doch jetzt haben die beiden nicht nur Angst um die Grünanlage, sondern auch um ihr Haus: Nachdem der kleine Wald oberhalb ihres Grundstücks im vergangenen Jahr abgeholzt worden ist, fürchten sie beim nächsten Starkregen einen Hangrutsch, da es sich beim Untergrund um eine Sandgrube handelt, die nun deutlich weniger befestigt ist.

Beete sind gekippt, Risse entstanden

Hinweise, dass das tatsächlich droht, zeigen Sonja und Manfred von Bischopinck in ihrem Garten: Beete sind nach vorne gerutscht, Mauern gekippt und auf dem Nachbargrundstück ist ein Riss in der Mauer entstanden.

Am Nachbargrundstück zeigt sich, dass das Grundstück arbeitet: Dort ist seit Kurzem ein Riss in der Mauer. (Foto: Mareike Keiper)

„Der Boden arbeitet“, sagt Manfred von Bischopinck und verweist dabei auf einen weiteren Vorfall, der ihm und seiner Frau Sorgen bereitet: Die Bertha-Benz-Schule, die sich am oberen Ende des Hangs befindet, sei abgesackt – ein Grund, warum der Neubau in der Hohenzollernstraße nötig ist.

Der Investor will wenig zahlen und viel verdienen. Manfred von Bischopinck

Dass die Beschaffenheit des Bodens für eine Sanierung der Schule aus statischen Gründen schwierig geworden wäre, bestätigt auch die Landrätin Stefanie Bürkle. „Dort ist viel Sand“, sagt sie. Unter anderem deshalb sei die Entscheidung für den Neubau der Schule an dem neuen Standort gefallen. Auch weil Sigmaringen in einem Erdbebengebiet liegt, sei der Untergrund dort eher ungünstig für einen Umbau der Schule.

Schwere Maschinen könnten Erdrutsch beschleunigen

Laut Informationen der von Bischopincks gehört das gerodete Grundstück der Firma Steidle. Sie vermuten, dass Geschäftsführer Hans Steidle dort gerodet hat, weil er Baumaßnahmen plant, und einen Hangrutsch durch schwere Maschinen beschleunige. „Die Gemeinde will schnell Wohnraum schaffen, der Investor will wenig zahlen und viel verdienen“, mutmaßt Manfred von Bischopinck.

Anrufe bei der Firma Steidle seien versandet, das Ehepaar habe über Monate hinweg keine Reaktion erhalten, berichtet es. Sie kontaktieren Bürgermeister Marcus Ehm, doch der teilt laut Manfred von Bischopinck mit, dass für das Areal kein Bauantrag vorliege. Daraufhin reichte das Ehepaar eine Fachaufsichtsbeschwerde beim Regierungspräsidium Tübingen ein.

Das Ergebnis: Sie sei unbegründet, weil eben ein solcher Bauantrag nicht eingereicht sei, so die Behörde.

Hangsicherung ist Sache des Eigentümers

Auf Nachfrage von Schwäbische.de bei der Stadt heißt es, der Bebauungsplan weise die Fläche als Bauland aus, zusätzlich handele es sich um ein Privatgrundstück. Die nötige Hangsicherung obliege entsprechend dem Besitzer des Grundstücks. Die Stadtverwaltung sei daher nicht zuständig, solange keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bestehe. Allerdings habe die Verwaltung den Grundstücksbesitzer auf seine Pflicht aufmerksam gemacht, die Hangabsicherung zu prüfen und zu gewährleisten.

Das Ehepaar von Bischopinck hat einen Naturgarten hinter seinem Haus angelegt. Er befindet sich an einem Hang. (Foto: Mareike Keiper)

Besagter Eigentümer Hans Steidle erklärt auf Anfrage, er habe das Grundstück freischneiden lassen, weil ihn der Käufer des Mehrfamilienhauses, das sich in der Nachbarschaft befinde, darum gebeten habe. Wie es mit dem Grundstück weitergeht, lässt Steidle offen. Die Hanglage mit Sicht in Richtung Innenstadt eigne sich für eine Wohnbebauung.

Steidle plant Gespräche mit der Stadt

Es gebe die Möglichkeit, unabhängig von der Neugestaltung des Areals der Bertha-Benz-Schule aktiv zu werden, oder so lange zu warten, bis die Schule ausgezogen sei. Darüber werde er Gespräche mit der Stadtverwaltung führen. Zur Hangsicherung äußert er sich trotz mehrfacher Nachfrage nicht.

Das Ehepaar von Bischopinck bleibt beunruhigt. Gegen eine Bebauung haben sie per se nichts einzuwenden, aber „es muss nach Recht und Gesetz passieren“, sagt Manfred von Bischopinck. Die beiden haben inzwischen eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen und wollen auch weitere Fachaufsichtsbeschwerden einreichen, womöglich an die nächsthöhere Ebene, die Baurechtsbehörde in Stuttgart.

Er soll auf die Leute zugehen, das wäre schon mal ein Schritt. Manfred von Bischopinck

Ihr Ziel: gehört zu werden, am besten von Steidle selbst. „Er soll auf die Leute zugehen, das wäre schon mal ein Schritt“, sagt Manfred von Bischopinck. Seine Frau Sonja ergänzt: „Wir würden uns auch an einen Tisch setzen, so verhärtet sind die Fronten nicht, aber wir wollen informiert werden.“

Währenddessen rutscht der Hang weiter. Immerhin: Wurzeln seien noch nicht aus dem Boden gekommen, haben die von Bischopincks festgestellt. „Es hält sich noch in Grenzen, wir wurden dieses Jahr wenigstens vom Starkregen verschont“, sagt der 62-Jährige. Sie hoffen, dass es dabei bleibt.