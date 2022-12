Nach Rauswurf aus Kneipe: Mann rastet aus

Mit Konsequenzen rechnen muss ein 35-Jähriger, der am Mittwoch gegen 0.30 Uhr in einer Gaststätte am Bahnhof zwei Personen verletzt hat. Das teilt die Polizei mit.

31-Jähriger stürzt nach Schlag und fällt Treppe herunter

Weil sich der alkoholisierte Mann in der Kneipe auffällig verhalten hatte, setzte ihn das Personal vor die Tür. Der Mann wollte das nicht wahrhaben, ging daraufhin auf einen 27-Jährigen zu und schlug ihm ins Gesicht. Einem 31-Jährigen boxte der Mann ebenfalls ins Gesicht und schubste ihn anschließend die siebenstufige Eingangstreppe hinunter. Beim Aufprall zog sich der 31-Jährige unter anderem eine Platzwunde am Kopf zu, die im Krankhaus behandelt werden musste.

Verdächtiger muss im Revier übernachten

Nach dem Eintreffen der Polizei wehrte sich der vermeintliche Täter und wollte sich nicht ausweisen. Die Polizisten nahmen ihn schließlich in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Neben einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Bußgeld aufgrund der verweigerten Personalien kommen auf den 35-Jährigen nun auch die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung zu.