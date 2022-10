Nach möglichem Sexualdelikt: Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige

Anfang der Woche hat die Polizei mitgeteilt, dass sie in einem möglichen Sexualdelikt ermittelt. Nun seien zwei Tatverdächtige ermittelt worden, schreiben die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Nach einem möglichen Sexualdelikt am Donnerstag, 20. Oktober, im Bereich des Prinzengartens habe das Kriminalkommissariat Sigmaringen am Mittwoch die Wohnungen von zwei Tatverdächtigen durchsucht. Die bisherigen Erkenntnisse führten die Beamten zu den beiden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen.

Wohnungen der Jugendlichen durchsucht

Bei der Durchsuchung der Privaträume in den elterlichen Wohnungen stellten die Einsatzkräfte Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden. Der Geschehensablauf sei aber weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

An dem Donnerstagabend sollen drei junge Frauen im Bereich Leopoldplatz auf zwei junge Männer getroffen sein. Während die beiden jüngeren Frauen in einen nahegelegenen Lebensmitteldiscounter gingen, blieb die wohl deutlich alkoholisierte 18-Jährige bei den Männern. Im Bereich des Prinzengartens soll es dann zu sexuellen Handlungen gegenüber der 18-Jährigen gekommen sein.