Nach Messerstecherei und Vandalismus: Sigmaringen prüft Videoüberwachung mitten in der Stadt

Eine kaputte Scheibe an der Bushaltestelle, beschädigte Sitze mit ausgedrückten Zigarettenstummeln, Müll auf dem Boden: Ingelore Schwarz kann häufig kaum noch ertragen, was sie am Sigmaringer Leopoldplatz zu sehen bekommt. Schon lange versucht sie mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen – „aber ich merke, es ist umsonst“.

Schwarz fährt in Sigmaringen häufig Bus. Am Leopoldplatz fällt ihr „ein permanenter Saustall“ auf. Sie sieht sich als mündige Bürgerin und möchte das nicht einfach so hinnehmen. „Früher hatte ich noch das Gefühl, dass vor allem die Jugendlichen auf mich gehört haben. Heute sieht das ganz anders aus. Meine Worte gehen in das eine Ohr rein und im anderen Ohr wieder raus“, ist sie verzweifelt. Eigentlich sehe sie es als Ehrenamt, sich für einen sauberen Leopoldplatz einzusetzen, „aber ich gebe jetzt auf“, sagt die 75-Jährige.

Polizei nimmt erhöhten Kontrolldruck wahr

Schwarz fragt sich, weshalb da niemand einschreitet. Bei der Stadt war sie bereits, und auch mit Polizisten hat sie bereits gesprochen. „Mein Eindruck ist: Jeder schiebt die Verantwortung dafür weg.“ Die Polizei sieht das naturgemäß nicht so. „Regelmäßig kontrollieren Polizisten dort, wir nehmen definitiv einen erhöhten Kontrolldruck wahr“, sagt Pressesprecherin Daniela Baier beim Polizeipräsidium Ravensburg.

Die Polizisten würden versuchen, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, „das kann auch x-mal am Tag sein“. Ingelore Schwarz könne sie nur raten, sich zurückzuhalten: „Vor einer Uniform haben manche jedenfalls noch etwas Respekt“, sagt sie.

Bescheidener Zustand als „Mahnmal“

Ähnlich wie bei Ingelore Schwarz ist der Geduldsfaden aber auch bei Bürgermeister Marcus Ehm geplatzt. In Absprache mit den Stadtwerken Sigmaringen hatte Ehm entschieden, die defekte Scheibe nicht direkt auszutauschen. Der Zustand sollte vielmehr als „Mahnmal“ für das schlechte Gewissen bei den Verursachern dienen, welche in diesem Bereich vermutet werden, sagt Stadtsprecherin Jennifer Krämer.

Während der Pandemie ist das Konfliktpotenzial in der Innenstadt und im innenstadtnahen Bereich gefühlt gestiegen. Marcus Ehm

Marcus Ehm selbst habe sich direkt an Jugendliche gewandt, um herauszufinden, wer hier schuldig sei, doch das habe nicht zum Täter geführt. „Inzwischen wurden die neuen Scheiben aber für 6500 Euro bestellt und eine Lieferung für November avisiert, um für die übrige Bevölkerung wieder geordnete Zustände herzustellen“, sagt Krämer. Letztlich seien es aber wieder einmal die Bürger, die für diese Reparatur zur Kasse gebeten würden.

Gespräche verlaufen inzwischen frustrierend

Der Bürgermeister versucht generell häufig, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen: „Dies stellt sich aber als sehr schwierig und zeitintensiv dar, da die Gruppen immer wechseln und sich die Jugendlichen gerne in den Bushäuschen präsentieren und damit provozieren wollen“, sagt Krämer.

Ehm stellt fest: „Während der Pandemie ist das Konfliktpotenzial in der Innenstadt und im innenstadtnahen Bereich gefühlt gestiegen.“ In seiner Anfangszeit als Bürgermeister hätten seine Gespräche mit den Jugendlichen noch Erfolge gezeigt, mittlerweile sei das nicht mehr so. Damit stellt er fest, was auch Ingelore Schwarz für sich erfahren musste.

Die Frage, wer oder was aber helfen könne, ist laut Krämer kaum zu beantworten. Zwar sei das Ordnungsamt der Stadt bei Ordnungsstörungen – neben der Polizei – zuständig, dafür aber nicht ausgerüstet und ausgebildet: „Einen Gemeindlichen Vollzugsdienst wie in größeren Städten gibt es in Sigmaringen nicht“, betont Krämer. Für die Verfolgung und Ahndung von Straftaten seien ausschließlich die Polizei und die Staatsanwaltschaft zuständig.

Versuchtes Tötungsdelikt als Impuls

Was also tun? Die Stadt prüft laut Krämer aktuell gemeinsam mit dem Polizeipräsidium die rechtlichen Möglichkeiten nach Polizeigesetz oder Landesdatenschutzgesetz, ob und gegebenenfalls wie eine Videoüberwachung des Leopoldplatzes realisierbar sein könnte. Den Impuls hierzu habe nicht zuletzt eine Messerstecherei auf dem Leopoldplatz im Sommer gegeben (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete).

Wir reizen alles aus, was rechtlich möglich ist, und zielen darauf ab, solche Videokameras zu installieren. Jennifer Krämer

Christian Sugg, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ravensburg, bestätigt solche Gespräche, betont aber, dass die Häufigkeit der Straftaten am Leopoldplatz nicht ausreichend sei, um eine Videoüberwachung zu befürworten: „Das würden die Gerichte in Deutschland einkassieren“, verweist er auf eine entsprechende Rechtsprechung in den vergangenen Jahren. Zudem gebe es im gesamten Präsidiumsgebiet keinen einzigen Bereich, der von Videokameras überwacht werde, sagt Sugg.

Stadt will schnelle Erfolge haben

Dennoch gibt die Stadt Sigmaringen noch nicht auf: „Wir reizen alles aus, was rechtlich möglich ist, und zielen darauf ab, solche Videokameras zu installieren“, sagt Jennifer Krämer. Ziel der Stadt sei es, das Thema auch nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern möglichst noch in diesem Jahr große Schritte zu gehen: „Und zuallerletzt müsste natürlich der Gemeinderat der Stadt sein Einverständnis geben“, sagt Krämer.

Über das Thema „Videoüberwachung ja oder nein“ hinaus will die Verwaltung weitere Möglichkeiten im Bereich der aufsuchenden Jugendarbeit nutzen, etwa den Einsatz von Streetworkern, um mit den Jugendlichen noch intensiver ins Gespräch zu kommen und diese einzubinden: „Klar ist aber auch, dass sich ein Erfolg nur dann einstellt, wenn das Gegenüber auch mitmacht. Bei einer Weigerungshaltung von Seiten der Jugendlichen sind die Chancen auf eine Besserung nur begrenzt“, sagt Krämer.