Nach Ladendiebstahl: Mann wehrt sich gegen Polizeieinsatz

Einen 24-Jährigen, der am Dienstagnachmittag beim Ladendiebstahl erwischt wurde, haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwoch gegen 1 Uhr in der Mühlbergstraße festgehalten. Der Mann war zuvor in der Drogerieabteilung eines Supermarkts von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden und wollte flüchten.

Erst zieht sich der Mann aus, dann wird er aggressiv

Nach Informationen der Polizei machte seine Begleiterin bei der Kontrolle des Tatverdächtigen einen betrunkenen Eindruck. Sie sollte deshalb von den Einsatzkräften nach Hause gebracht und in die Obhut eines nüchternen Verantwortlichen übergeben werden. Hierüber sichtlich erbost, entkleidete sich der ebenfalls alkoholisierte junge Mann vor den Beamten bis auf die Unterwäsche und zeigte sich zunehmend aggressiv. Als die Einsatzkräfte ihn abführen wollten, leistete der 24-Jährige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Weil er sich zudem kurzzeitig bewusstlos stellte, wurde ein Rettungsdienst zur Einsatzörtlichkeit hinzugezogen. Nach Rücksprache mit einer Ärztin wurde der Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik gebracht.