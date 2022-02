Nach Corona-Demo vor Kretschmanns Privathaus: Rädelsführer ist verurteilt

Der Rädelsführer eines Corona-Protestzugs zum Privathaus des Ministerpräsidenten in Sigmaringen-Laiz ist am Montag zu einer Geldstrafe von 30 000 Euro verurteilt worden. Diese muss er in 150 Tagessätzen á 200 Euro bezahlen. Das Urteil fiel jedoch ohne den Angeklagten: Er hatte sich krankheitsbedingt entschuldigen und ein Attest vorlegen lassen.

Die Behörden werfen dem 52-jährigen Mann aus einer Sigmaringer Kreisgemeinde vor, ohne Erlaubnis zu der Versammlung aufgerufen zu haben. Der Mann hatte die Demonstration über das soziale Netzwerk Telegram organisiert. Rund 60 Teilnehmer waren seinem Aufruf gefolgt und am Sonntag vor einer Woche zum Haus der Familie Kretschmann marschiert.

Während des Protestzugs war der Mann klar als Anführer erkennbar, da er den Laufweg vorgab. Der 52-Jährige hatte versucht, eine Polizeisperre zu umgehen und auf diese Weise sich Zugang zur Straße zu verschaffen, in der sich das Haus des Ministerpräsidenten befindet.

Während der Protestzug am Sonntagnachmittag weitgehend geräuschlos verlief, war die Stimmung am Montag darauf deutlich aggressiver. Knapp 350 Gegner der Corona-Maßnahmen machten sich vor Kretschmanns Haus durch lautstarkes Rufen bemerkbar.

Nur wenige Tage nach dem Protestzug überbrachten Polizisten dem Mann die Ladung zu der Gerichtsverhandlung. „Uns ist an einer schnellen Reaktion gelegen“, sagte der Sprecher der Hechinger Staatsanwaltschaft. Das Urteil vom Montag ist eine Reaktion der Behörden auf die jüngsten Zwischenfälle.

Zudem sind seit dem vergangenen Freitag rund um das Privathaus des Ministerpräsidenten im Sigmaringer Stadtteil Laiz Corona-„Spaziergänge“ verboten. Laut einer Verfügung des Landratsamts Sigmaringen bleibt das Versammlungsrecht bis 15. März eingeschränkt. Sollten sich Gegner der Corona-Maßnahmen dagegen widersetzen, können sie von den Behörden belangt werden.