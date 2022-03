Nach Brandalarm: Bewohner greift Einsatzkräfte an

Nachdem am Dienstag gegen 23.45 Uhr ein Brandmelder in einer Nachbarswohnung im Sigmaringer Kalkofenweg ausgelöst hatte, sind die Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Der Nachbar hatte nach Informationen der Polizei zuvor mehrfach an der Wohnungstüre vergeblich geklingelt und geklopft.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte öffnete der 39-jährige Bewohner die Tür und zeigte sich unvermittelt aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, sodass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Als Ursache für den Brandalarm konnte nach einer Überprüfung angebranntes Essen ausgemacht werden, der 39-Jährige war offensichtlich beim Kochen kurz eingeschlafen. Im Rahmen des Einsatzes stellten die Polizisten in der Wohnung des Mannes zudem eine kleinere Menge Betäubungsmittel sicher.

Das Ende des Einsatzes: Der 39-Jährige wurde aufgrund seines Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht.