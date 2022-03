Nach Brand im Ministrantenheim: Vermieter kündigt Weihnachtsgeschenk an

Eine Woche nach dem Brand im Ministrantenheim Kaot (Katholischer offener Treff) hat die Polizei das Gebäude wieder freigegeben. Der Sachverständige der Versicherung hat die Innenräume am Mittwoch und Donnerstag untersucht. Der Vermieter Roland Stegmaier rechnet damit, dass die Renovierungen schnell beginnen werden. Besonders aufwendig werden die Reinigungsarbeiten werden, denn der Ruß hat sich im gesamten mittelalterlichen Gebäude abgesetzt. Das frühere, unterhalb der Kirche St. Johann gelegene Kantorenhaus wurde im Jahr 1464 erbaut.

Eindeutig: Der Kühlschrank war’s

Das Feuer war am Mittwoch vor einer Woche am frühen Nachmittag an der Theke des Mininstrantenheims ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei haben einen defekten Kühlschrank als Ursache ausgemacht.

Vermieter Roland Stegmaier will das Ministrantenheim schnell wieder herrichten. (Foto: Michael Hescheler)

Im Clubraum ist zu erkennen, dass die Flammen am Standort des Elektrogeräts ein Loch in die Theke gefressen haben.„Das Spurenbild vor Ort war eindeutig“, sagt Kommandant Jürgen Bossert, der sich auch bei der Polizei mit der Untersuchung der Brandstelle befasste. Die Überbleibsel von Elektrik und Verkabelung werden Experten nun im Labor untersuchen, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

Schaden höher als bislang geschätzt

Nach Gesprächen mit der Versicherung geht Vermieter Stegmaier davon aus, dass der Schaden an die 200.000 Euro betragen wird. Sie habe signalisiert, dass sie ihn regulieren werde. Die Polizei hatte ihn bislang auf 130.000 Euro geschätzt. Das Dach muss geflickt, die Fassade repariert werden und neben den Reinigungs- und Stukateurarbeiten muss im Clubraum die Elektrik erneuert werden. „Das Tragwerk ist in Ordnung“, sagt Stegmaier, von Beruf Architekt.

Das Billardzimmer des Ministrantenheims ist komplett verwüstet. (Foto: Michael Hescheler)

Für die Ministranten hat er eine gute Nachricht: „Sie können wieder rein und wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, sind wir bis Weihnachten fertig.“