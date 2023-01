Kein Schutz nach Balkon-Crash: 91-Jährige lebt in Angst

Es war ein Unfall, der gerade so glimpflich ausgegangen ist: Im Februar vergangenes Jahr rutscht ein Auto bei Glatteis so stark auf der Bussenstraße, dass es auf das Gelände der Seniorenwohnanlage kracht und in dem Balkon einer Bewohnerin endet. Die 91-Jährige kommt mit dem Schock davon.

Der Balkon wiederum trägt einigen Schaden davon: Blumenkästen sind zerstört, Glasscheiben zersprungen. Die Bewohnerin wünscht sich daraufhin mehr Schutz an der Straße. Passiert ist seitdem wenig.

Seniorin lebt weiter in Angst

Wie die Bewohnerin mitteilt, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sei noch immer keine Leitplanke angebracht. Auch eine Mauer auf dem Grundstück oder andere Barrieren seien nicht aufgebaut worden.

Ich hatte große Angst. Die Bewohnerin

Das habe für die Seniorin im eiskalten Dezember für schlaflose Nächte gesorgt. „Ich hatte große Angst“, sagt sie. Denn: Der Unfall war nicht der erste, wenn auch der heftigste. In den 14 Jahren, in denen die Seniorin in der Wohnanlage lebt, habe es bereits zwei weitere Unfälle gegeben.

Was seitdem passiert ist

Auf Nachfrage sagt Stadtsprecherin Jennifer Krämer, dass es nach dem Unfall Gespräche zwischen Bürgermeister Marcus Ehm und dem damaligen Leiter der Einrichtung, die von Procurand betrieben wird, gegeben habe. Bauliche Veränderungen sind dem nicht gefolgt. Das Einbetonieren von Leitplanken im Bereich des Gehwegs sei unverhältnismäßig, so Krämer über das Fazit des Gesprächs.

Alternativ komme aber das Anpflanzen von stärkerem Gehölz im Hangbereich infrage, fügt sie an. Das müsse allerdings der Betreiber der Wohnanlage umsetzen, da ihm das Grundstück gehört. Das könnte helfen, Autos bei Glatteis in diesem Bereich auszubremsen.

Wechsel der Leitung bremst Prozess aus

Allerdings ist auch das bislang nicht passiert. Wie Krämer mitteilt, habe Procurand den Sachverhalt offenbar nicht weiter verfolgt. „Grund hierfür ist, dass zum einen der Geschäftsführer und auch der Eigentümer gewechselt haben“, so die Stadtsprecherin.

Auf Nachfrage bei Procurand erklärt Sprecherin Eileen Philipp, dass immer wieder bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Vom konkreten Fall habe sie aber keine Kenntnis.

Für die Seniorin ist das nicht genug. Sie wünscht sich weiterhin, dass etwas passiert – damit es nicht zu einem vierten, womöglich noch drastischeren Unfall kommt.